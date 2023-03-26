أشرف صبحي يفسر بيان وزارة الرياضة.. وموقف رئيس الزمالك

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بيان الوزارة لمنع التجاوزات على الساحة الرياضية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا مع إيضاح اتخاذ إجراءات فورية رادعة. (من هنا)

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "نسعى للوصول إلى شكل سلوكي متكامل في الرياضة المصرية سواء من لاعبين أو مجلس إدارة أو إعلام، وكان هناك دراسة قانونية للوصول إلى أدبيات سلوكية واجبة الاتباع".

وكشف "حدث تنسيق بيننا وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتطبيق القانون من أجل تغيير السلوكيات التنافسية في الرياضة المصرية، يبدأ الأمر بالتدريج من تحذير أو إنذار ثم توقيع العقوبات بعد ذلك".

وشدد وزير الرياضة "القانون ليس تهديد أو وعيد ولكن نسعى أن نتعاون جميعا، ونحن سنبدأ من الآن المساعدة".

وأوضح "بيان وزارة الرياضة ليس إسقاطا على أحد بعينه أو استباق لحدث معين، ما حدث في السابق من مهاترات يمكننا القول (اللي فات فات) وكنا مرنين ولكن من الآن سيكون هناك حساب لأي تجاوز".

وأضاف "لنا دور كوزارة شباب ورياضة في متابعة الأحداث وهذا لا يمنع النقد ولكن دون تجاوز أو خروج عن الإطار المعروف".

وبالحديث عن الدعم الجماهيري قال: "نبدأ مرحلة جديدة وأشكر وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير، استاد القاهرة تقريبا يسع 67 ألف مشجع وتم السماح لدخول 50 ألف في مواجهة الأهلي المقبلة، بحسن الأداء إن شاء الله سنستمر في ذلك".

وتابع "أتفهم عدم وجود دافع للجماهير لحضور مباريات المنتخبات لعدم وجود ثقة في الفترة الماضية، ولكن نثق أن ذلك سيتغير قريبا، وأتمنى من الجماهير دعم المنتخبات ومشاهدة محترفينا".

وشدد أشرف صبحي "لن نكبل الإعلام لأنه شريك نجاح في الرياضة المصرية، ولكن سنرفض الخروج عن النص".

وبالحديث عن موقف مرتضى منصور رئيس الزمالك أوضح "هو انتهى من تطبيق الجزء القانوني ونحن الآن نبحث كل شيء وعندما يخرج قرار خلال الفترة القليلة الماضية ستكون مدروسة قانونية".

ومن المقرر أن يخرج رئيس الزمالك من محبسه بعد انتهاء فترة عقوبته.

وكشف وزير الرياضة "لا يمكننا اتخاذ قرار وبعد ذلك نكتشف عدم قانونيته ولكن ستكون قرارات مدروسة خلال الفترة المقبلة، نحن نهتم بالمؤسسات لا الأفراد لذلك لن يتم إصدار قرار عشوائي".

وواصل "أعد بحدوث كثافة جماهيرية كبيرة في مباريات المنتخب المقبلة، لدينا تصفيات هامة مؤهلة لكأس العالم خلال العامين المقبلين".

وتابع "لدينا لاعب من أهم ثلاثة لاعبين على مستوى العالم وهو محمد صلاح، كنا قريبين في أمم إفريقيا الماضية والتأهل لكأس العالم ولكن القدر شاء بغير ذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح وخاصة في المباراة الثانية التي كانت أجواءها غير طبيعية وغير إنسانية".

أما بالحديث عن أزمة مصطفى عسل فقال: "نحن تقود العالم في الاسكواش، تحدثت مع مصطفى عسل ووالده الذي يدير أعماله ونقف بجانبه من أجل حق اللاعب، تحدثت بشكل شخصي مع رئيس منظمة اللاعبين المحترفين PSA وأطمئنه أن البلد تقف بجواره".

وكان والد مصطفى عسل قد أصدر بيانا رسميا يشكو فيه من محاربة نجله وتعرضه للإيقاف من منظمة اللاعبين المحترفين بالاشتراك مع أحد الرعاة المصريين حتى يفقد مصطفى صدارة التصنيف. (من هنا)

واختتم وزير الرياضة تصريحاته "أقول لمصطفى عسل أنه سيعود بقوة ولكن علينا احترام القوانين وسنتابع بشكل جيد جدا مثلما فعلنا مع البطلة الناشئة أمينة عرفي، ورسالتي أن اللاعب المحترف لا يتحدث عن عروض تجنيس أو ما شابه لأننا لن نقف في طريق أحد ونثق أن مصطفى لديه انتماء وحب لوطنه".