موعد مباريات الأحد 26 مارس 2023.. المنتخب الأولمبي والزمالك في كأس الرابطة

الأحد، 26 مارس 2023 - 10:20

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

يشهد اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مارس 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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تصفيات إفريقيا تحت 23

يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على زامبيا في تمام السادسة مساء ضمن منافسات إياب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاماز

وكان منتخب مصر الأولمبي قد انتصر في الذهاب بهدفين دون مقابل.

كأس الرابطة

تستكمل منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية بمواجهتين في التاسعة والربع مساء.

يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي على استاد المقاولون العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما إنبي يحل ضيفا على بيراميدز في نفس التوقيت على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

تصفيات يورو 2024

تنطلق منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024.

وتستضيف إنجلترا منتخب أوكرانيا في تمام السادسة مساء على ملعب ويمبلي.

بينما تحل إيطاليا ضيفة على مالطا في التاسعة إلا ربع مساء.

كما تحل البرتغال ضيفة على منتخب لوكسمبورج في التاسعة إلا ربع مساء.

كرة يد

تقام اليوم منافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد في التاسعة والنصف مساء.

يلعب طلائع الجيش أمام سبورتنج، بينما يواجه سموحة فريق البنك الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على هيليوبوليس وأخيرا يحل الزمالك ضيفا على الطيران.

كرة سلة

تقام الجولة الثانية من منافسات ربع نهائي دوري سوبر المحترفين وتأتي المباريات كالآتي:

الأهلي × المصرية للاتصالات

الاتحاد × سبورتنج

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة (الجولة الثالثة)

منتخب مصر الأولمبي مواعيد مباريات اليوم كأس الرابطة الزمالك كرة يد كرة سلة
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