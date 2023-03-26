مران منتخب مصر - الاكتفاء بتدريبات بدنية قبل السفر لـ مالاوي

الأحد، 26 مارس 2023 - 02:32

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة الجولة الرابعة ضد مالاوي في التصفيات الإفريقية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مالاوي التي أقيمت مساء الجمعة بخوض بتدريبات بدنية.

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وحضر المران جمال علام رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو المجلس، لمؤازرة الفريق قبل السفر مساء اليوم الأحد إلى مالاوي، وطالبهم علام بتحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط.

وصرّح محمد غرابة مدير المنتخب لأون تايم سبورتس 1: "المنتخب سيخوض مران يوم الأحد في الثالثة عصرا وهو موعد المباراة".

وأضاف "ستسافر بعثة منتخب مصر عقب الإفطار يوم الأحد في رحلة تستغرق 7 ساعات".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بينجو الدولي.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).

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