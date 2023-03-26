مران منتخب مصر - الاكتفاء بتدريبات بدنية قبل السفر لـ مالاوي

خاض منتخب مصر مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة الجولة الرابعة ضد مالاوي في التصفيات الإفريقية.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة مالاوي التي أقيمت مساء الجمعة بخوض بتدريبات بدنية.

وحضر المران جمال علام رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو المجلس، لمؤازرة الفريق قبل السفر مساء اليوم الأحد إلى مالاوي، وطالبهم علام بتحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط.

وصرّح محمد غرابة مدير المنتخب لأون تايم سبورتس 1: "المنتخب سيخوض مران يوم الأحد في الثالثة عصرا وهو موعد المباراة".

وأضاف "ستسافر بعثة منتخب مصر عقب الإفطار يوم الأحد في رحلة تستغرق 7 ساعات".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.