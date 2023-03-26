الفوز الأول عربيا والثاني إفريقيا.. المغرب يسقط البرازيل وديا

الأحد، 26 مارس 2023 - 02:30

كتب : FilGoal

المغرب

حقق منتخب المغرب أول فوز عربي على منتخب البرازيل في التاريخ، وذلك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ودية جمعتهما على هامش التوقف الدولي.

المغرب أيضا بات ثاني منتخب إفريقي يهزم راقصي السامبا، بعد الكاميرون بهدف دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبذلك كتبت الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب البرازيل أمام الفرق الإفريقية.

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ولعبت البرازيل أمام المغرب مرتين قبل تلك ، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

وكان أسود الأطلس يسعون لتسجيل الهدف الأول في التاريخ أمام البرازيل، فحققوا الفوز الأول.

وحاول حكيم زياش في الدقيقة 10 بكرة اصطدمت بالدفاع، فيما رد روني من جانب البرازيل في الدقيقة 14 بتسديدة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 23 سدد نصير مزراوي ولكن الكرة مرت بجوار القائم، فيما تقدم السليساو في الدقيقة 26 ولكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

فيما سجل سفيان بوفال في الدقيقة 29 أول أهداف المغرب في مرمى البرازيل على الإطلاق، بعد تمريرة من بلال الخنوس.

وفي الشوط الثاني أتى يحيى عطية الله بدلا من أشرف حكيمي، ثم حل عبد الحميد صابيري وعمران لوزة بدلا من بلال الخنوس وعز الدين أوناحي في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر أتى أنتوني وفيتور روكي ورافاييل فيجا بدلا من روني ورودريجو وأندري سانتوس.

وأدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 67 بتسديدة على حدود المنطقة مرت من ذراع ياسين بونو.

وأتى وليد شديرة وعبد الصمد الزلزولي بدلا من يوسف النصيري وسفيان بوفال في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الحميد صابيري هدف الفوز بتسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة من الداخل وسكنت المرمى.

منتخب المغرب منتخب البرازيل المغرب والبرازيل
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