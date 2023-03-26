خبر في الجول - تاكيس الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك.. والخيار الآخر ليس مصريا

الأحد، 26 مارس 2023 - 02:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

تاكيس جونياس مدرب بيراميدز

علم FilGoal.com أن أسهم المدرب المصري قد تراجعت بشدة على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك فيما يخص خلافة المدرب السابق جوسفالدو فيريرا.

وبات تاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق هو المرشح الأبرز في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في ظل ترحيب من المدرب اليوناني بتولي مسؤولية الزمالك حتى نهاية الموسم.

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رغم ذلك هناك خيار آخر على طاولة الزمالك يستمر العمل عليه، وهو مدرب أجنبي لم يسبق له العمل في مصر.

وسيتم حسم هذا الأمر في خلال الأيام الخمسة المقبلة، وبناء عليه ستتحدد هوية المدير الفني الجديد.

ماذا حدث؟

أعلن نادي الزمالك رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وتمنى له التوفيق في القادم.

وكشف نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي إنهاء أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتفاوض أمير مرتضى مع فيريرا بشأن مستحقاته لدى النادي، وتنازل عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ 320 ألف دولار، بالإضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لفيريرا على الفترة الماضية منذ توليه مسؤولية الفريق.

ونستعرض ماذا قدم فيريرا:

لعب فيريرا 61 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات وغاب فقط عن مواجهة فيوتشر التي كان قد تم إعلان إقالته قبل أن يعود مجددا بعد مباراة واحدة.

وحقق فيريرا الفوز في 34 مباراة مقابل 14هزيمة والتعادل كان في 13 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 91 هدفا واستقبلت شباكه 53.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وخسر الزمالك تحت قيادة فيريرا لقب كأس السوبر عن موسم 21-22 بعد الخسارة من الأهلي بهدفين دون مقابل في أكتوبر الماضي.

وودع الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بالخروج من دور المجموعات.

وكان فيريرا في الولاية الأولى قد خسر لقب كأس السوبر أيضا في أكتوبر 2015 أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتتشابه الفترة الأولى لفيريرا بالثانية مع الزمالك بحصد لقبي الدوري والكأس وخسارة السوبر.

وكان فيريرا قد لعب 27 مباراة فقط في الولاية الأولى ونجح في تحقيق الفوز في 20 منهم مقابل ثلاث هزائم والتعادل أربع مرات.

وفي الولاية الثانية خسر فيريرا أول مباراة في مسيرته مع الزمالك خلال منافسات كأس مصر.

وودع الزمالك نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي بالخسارة أمام بيراميدز منتصف يناير الجاري بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي.

وخاض فيريرا عشر مباريات مع الزمالك في منافسات كأس مصر وخسر مرة واحدة كانت أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

الدوري المصري الزمالك تاكيس جونياس جوسفالدو فيريرا
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