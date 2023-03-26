كرة سلة - الأهلي بالعلامة الكاملة في دوري السيدات.. تعرف على الترتيب

واصل فريق سيدات الأهلي انتصاراته في دوري السوبر لمحترفات السلة ليحقق العلامة الكاملة عقب 13 جولة.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على سموحة بنتيجة 82-72 على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة منفردا قبل جولة من الختام.

وجاءت نتائج الجولة الثانية عشر كالآتي:

الأهلي 82-72 سموحة

الجزيرة 77-83 سبورتنج

البنك الأهلي 76-63 الطيران

وبدأ الدور الثاني من مرحلة المجموعات بمشاركة سبعة فرق فقط بدلا من ثمانية بعد اعتذار الزمالك عن عدم استكمال البطولة وهو ما أدى لهبوطه إلى الدرجة الثانية.

وجاء ترتيب دوري السيدات كالآتي:

1- الأهلي 24 نقطة

2- سبورتنج 23 نقطة

3- الجزيرة 20 نقطة

4- الاتحاد 18 نقطة

5- سموحة 17 نقطة

6- البنك الأهلي 15 نقطة )أنهى مبارياته)

7- الطيران 14 نقطة

وتم إلغاء مباريات الزمالك في الدور الثاني بعد إعلان انسحابه، وكان من المفترض أن يلعب الأبيض أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة، ما يعني أن البنك الأهلي قد انتهت مبارياته ورصيده 15 نقطة قبل الجولة الأخيرة.