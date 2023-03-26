البدري: وصلتني عروضا محلية قبل تولي تدريب الصفاقسي.. وأحلم بالعودة لمنتخب مصر

الأحد، 26 مارس 2023 - 01:46

كتب : FilGoal

حسام البدري

كشف حسام البدري مدرب الصفاقسي التونسي عن حلمه للعوده لتدريب منتخب مصر من جديد لتحقيق طموحاته التي لم تكتمل.

وأعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع حسام البدري لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة

وقال البدري عبر قناة أون تايم سبورتس: "عقب منتخب مصر خضت فترة تدريب مادحة إلى حد ما مع وفاق سطيف ولكن الظروف التي كانت تواجه النادي كانت صعبة جدا ومنعتني من استكمال المهمة".

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وتابع "خلال الـ 4 أشهر الماضية حصلت على عروض محلية في مصر ولكن معظمها في أندية غير مستقرة، لدي طموحات لم تكن متوفرة في تلك العروض وبالطبع لدي رغبة في العمل بالدوري المصري ولكن بشروط معينة ومع فريق مستقر ولديه الإمكانيات وسأفكر في العودة للدوري المصري بعد نهاية رحلتي مع الصفاقسي".

وواصل "فترة وجودي في الأهلي كانت ناجحة جدا وحققت بطولات ورقم قياسي في عدد النقاط بالدوري وتوجت بالسوبر وكأس مصر ووصلت لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومع منتخب مصر حققت أهدافي بالوصول لكأس أمم إفريقيا وكنا نسير بشكل جيد في تصفيات كأس العالم ولكنني رحلت لاختلاف وجهات النظر".

وشدد "صعوبة مهمة الصفاقسي تأتي لأنني توليت المهمة في نصف الموسم ولكن الإدارة تمتلك طموحات كبيرة وسنحاول المرور من تلك المرحلة قبل أن ندعم الفريق بشكل كبير".

وأضاف "مكسب منتخب مصر كان مهما وروي فيتوريا يسير بشكل جيد وهناك تدرج في المستوى والنتائج وإن شاء الله يحقق أهداف الكرة المصرية".

وأتم "حلمي أن أعود لتدريب منتخب مصر لأن المسيرة لم تكتمل بالشكل الذي كنت أريده ولكن في الوقت الحالي أتمنى نجاحي مع الصفاقسي وأن أبني فريقا قويا يحقق أحلام جماهيره".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سفر حسام البدري إلى تونس لعقد اجتماع أخير مع رئيس النادي وتوقيع العقود.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.

حسام البدري الصفاقسي
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