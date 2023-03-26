مرموش: أصبح لـ منتخب مصر شكلا في الملعب.. وأتعلم من صلاح وتريزيجيه

الأحد، 26 مارس 2023 - 01:41

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش أمام مالاوي

أشاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر بالأداء بعد الفوز على مالاوي في التصفيات الإفريقية، وشدد على ضرورة العودة بالنقاط الثلاث في الجولة الرابعة.

وانتصر منتخب مصر بثنائية دون رد على مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مرموش عبر أون تايم سبورتس 2: "سجلت هدفي بتوفيق من الله، المنتخب يسير بشكل جيد وأصبح لنا شكل في الملعب بعدما فهمنا أسلوب المدرب".

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وأضاف "حاولنا الفوز بنتيجة أكبر لكن الأهم حصد الـ 3 نقاط".

وواصل "أي مباراة في ضد منتخب إفريقي ليست سهلة والخصوم أصبحوا منظمين، مباراة مالاوي المقبلة ستكون صعبة لأنها تأتي في وقت الصيام وهدفنا العودة بالفوز وتصدر ترتيب المجموعة".

وتابع "سواء احُتسب الهدف الذي سجلته لي أم لا، الأهم الفوز وتحقيق حلم الجمهور".

وأردف "أشكر الجمهور على المساندة خاصة في ظل التوقيت الذي خضنا فيه المباراة بعد ساعات قليلة من الإفطار، وتواجدهم مهم بالنسبة لنا".

وأتم "لم أقدم شيئا للمنتخب أو النادي بعد، وأفضل شيء أن أمامي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأتعلم منهما وأريد السير على خطاهما".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب بينجو الدولي.

وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

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وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).

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