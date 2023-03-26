مرموش: أصبح لـ منتخب مصر شكلا في الملعب.. وأتعلم من صلاح وتريزيجيه

أشاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر بالأداء بعد الفوز على مالاوي في التصفيات الإفريقية، وشدد على ضرورة العودة بالنقاط الثلاث في الجولة الرابعة.

وانتصر منتخب مصر بثنائية دون رد على مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مرموش عبر أون تايم سبورتس 2: "سجلت هدفي بتوفيق من الله، المنتخب يسير بشكل جيد وأصبح لنا شكل في الملعب بعدما فهمنا أسلوب المدرب".

وأضاف "حاولنا الفوز بنتيجة أكبر لكن الأهم حصد الـ 3 نقاط".

وواصل "أي مباراة في ضد منتخب إفريقي ليست سهلة والخصوم أصبحوا منظمين، مباراة مالاوي المقبلة ستكون صعبة لأنها تأتي في وقت الصيام وهدفنا العودة بالفوز وتصدر ترتيب المجموعة".

وتابع "سواء احُتسب الهدف الذي سجلته لي أم لا، الأهم الفوز وتحقيق حلم الجمهور".

وأردف "أشكر الجمهور على المساندة خاصة في ظل التوقيت الذي خضنا فيه المباراة بعد ساعات قليلة من الإفطار، وتواجدهم مهم بالنسبة لنا".

وأتم "لم أقدم شيئا للمنتخب أو النادي بعد، وأفضل شيء أن أمامي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأتعلم منهما وأريد السير على خطاهما".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.