كرة سلة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.. وسموحة يعوض خسارته

فاز الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة الدور ربع النهائي لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على المصرية للاتصالات 106-62.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش 83-65.

وانتصر الاتحاد على سبورتنج بنتيجة 79-69.

وفاز سموحة على الجزيرة 73-72 في بداية الجولة الثانية.

وتغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 68-56 يوم الجمعة في الجولة الأولى، لتصبح النتيجة 1-1 إلى الآن.

وتستمر منافسات الدور ربع النهائي بنظام Best of 5، حيث يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات كي يتأهل إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × سبورتنج

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد وسبورتنج × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش