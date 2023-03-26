كرة سلة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.. وسموحة يعوض خسارته

الأحد، 26 مارس 2023 - 01:31

كتب : FilGoal

الأهلي - مصر للتأمين - كرة سلة

فاز الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة الدور ربع النهائي لدوري السوبر المصري لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على المصرية للاتصالات 106-62.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش 83-65.

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وانتصر الاتحاد على سبورتنج بنتيجة 79-69.

وفاز سموحة على الجزيرة 73-72 في بداية الجولة الثانية.

وتغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 68-56 يوم الجمعة في الجولة الأولى، لتصبح النتيجة 1-1 إلى الآن.

وتستمر منافسات الدور ربع النهائي بنظام Best of 5، حيث يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات كي يتأهل إلى نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)

الاتحاد × سبورتنج

الأهلي × المصرية للاتصالات

الزمالك × طلائع الجيش

الجزيرة × سموحة

مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)

الفائز من الاتحاد وسبورتنج × الفائز من الجزيرة وسموحة

الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش

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