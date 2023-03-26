كرة سلة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.. وسموحة يعوض خسارته
الأحد، 26 مارس 2023 - 01:31
كتب : FilGoal
فاز الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة الدور ربع النهائي لدوري السوبر المصري لكرة السلة.
وتغلب الأهلي على المصرية للاتصالات 106-62.
وفاز الزمالك على طلائع الجيش 83-65.
وانتصر الاتحاد على سبورتنج بنتيجة 79-69.
وفاز سموحة على الجزيرة 73-72 في بداية الجولة الثانية.
وتغلب الجزيرة على سموحة بنتيجة 68-56 يوم الجمعة في الجولة الأولى، لتصبح النتيجة 1-1 إلى الآن.
وتستمر منافسات الدور ربع النهائي بنظام Best of 5، حيث يحتاج الفريق للفوز بـ 3 مباريات كي يتأهل إلى نصف النهائي.
وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.
مواجهات الدور ربع النهائي: (من 24 مارس إلى 2 أبريل)
الاتحاد × سبورتنج
الأهلي × المصرية للاتصالات
الزمالك × طلائع الجيش
الجزيرة × سموحة
مواجهات الدور النصف النهائي: (من 5 إلى 13 أبريل)
الفائز من الاتحاد وسبورتنج × الفائز من الجزيرة وسموحة
الفائز من الأهلي والمصرية للاتصالات × الفائز من الزمالك وطلائع الجيش