كرة يد - الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة.. جدول مباريات المرحلة النهائية لـ دوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن جدول مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد "رجال".

ويفتتح الزمالك مبارياته بمواجهة سموحة يوم الخميس 30 مارس.

بينما يلعب الأهلي مباراته الأولى ضد طلائع الجيش.

الجولة الأخيرة في السابع من أبريل ستشهد مباراة الحسم بين الأهلي والزمالك إن لزم الأمر لذلك، حيث يتساوى الثنائي على صدارة الترتيب الإجمالي، وإذا استمر تساوي النقاط سيحتكمان لمباراة فاصلة.

جدول المباريات:

الخميس 30 مارس

الزمالك × سموحة (9 مساء)

البنك الأهلي × سبورتنج (9 مساء)

طلائع الجيش × الأهلي

الجمعة 31 مارس

الأهلي × سبورتنج (9 مساء)

طلائع الجيش × الزمالك (11 مساء)

سموحة × البنك الأهلي (11 مساء)

الأربعاء 5 أبريل

سبورتنج × طلائع الجيش (9 مساء)

الزمالك × البنك الأهلي (9 مساء)

الأهلي × سموحة (11 مساء)

الخميس 6 أبريل

سموحة × طلائع الجيش (9 مساء)

البنك الأهلي × الأهلي (9 مساء)

سبورتنج × الزمالك (11 مساء)

الجمعة 7 أبريل

سموحة × سبورتنج (9 مساء)

طلائع الجيش × البنك الأهلي (9 مساء)

الزمالك × الأهلي (11 مساء)

وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.

ونال الزمالك صدارة الترتيب الفعلي للمرحلة الثانية برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الأهلي.

الفرق ستصطحب معها نقاط الإجمالي، وهي مجموع النقاط المعنية من المرحلة الثانية ويضاف إليها النقاط الاعتبارية لمرتبط 2002 و2004.

الترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:

1= الزمالك 14.5 نقطة

1= الأهلي 14.5 نقطة

3- سبورتنج 9.5 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

5- طلائع الجيش 8 نقاط

6- سموحة 6.5 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.