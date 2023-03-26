السقا: ننتظر قرارا من كاف ربما يقلب ترتيب المجموعة في الكونفدرالية

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر التقدم بشكوى لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ربما تقلب نتيجتها حال قبولها ترتيب المجموعة.

ويستعد فيوتشر للقاء بيراميدز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس الرابطة يوم الأحد 2 أبريل.

وقال السقا عبر أون تايم سبورتس 1: "تقدمنا بشكوى للاتحاد الإفريقي (كاف) وربما تقلب النتيجة الأوضاع رأسا على عقب في المجموعة، وننتظر القرار".

وأضاف ما هي الشكوى؟ اللاعبون والجهاز الفني لا يعلمون شيئا عنها، وننتظر القرار خلال يومين قبل مباراة بيراميدز المرتقبة".

وانتصر فيوتشر على طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0 في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

وستقام المباراة في العاشرة من مساء يوم الأحد الثاني من شهر أبريل المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتي من كوت ديفوار.

يذكر أن نتيجة المباراة تحدد المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، رفقة الجيش الملكي المغربي الذي ضمن بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة.

ويتصدر الجيش الملكي المجموعة بـ10 نقاط يليه بيراميدز بثماني نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن ملاحقه فيوتشر.

فيما يأتي أسكو كارا رابعا بنقطة وحيدة.