المنتخب الأولمبي - كواليس المران الأخير ونظام الإفطار قبل مواجهة زامبيا

اختتم منتخب مصر الأولمبي تدريباته على ملعب مباراته أمام زامبيا فى مدينة نيدولا استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي المنتخبان الأحد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة فى إطار منافسات العودة بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة من أمم إفريقيا، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

وشهد المران إشادة من جانب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للفراعنة بالروح القتالية للاعبين وسط حالة تركيز شديدة رغم صعوبة الاجواء وغزارة المطر وارتفاع الرطوبة وتقلب الطقس.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين في التدريبات كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - على الجابري - محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حاتم محمد "سكر" - محمد مغربي - أحمد عيد - عمر فايد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - رأفت خليل - مصطفى سعد - إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - عربي بدر- محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - عبد الغني محمد - زياد فرج - علي زعزع.

خط الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف,

ووضع طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي برنامجا غذائيا يتناسب مع أجواء رمضان حيث يتناول اللاعبون ثلاث وجبات هى الإفطار والسحور وبينهما وجبة أساسية، وذلك لمنح اللاعبين طاقة تساعدهم على اللعب وتعوضهم عن ساعات الصيام.

ويتناول اللاعبون بعض المياه والتمر عقب مدفع الإفطار الذى يتزامن مع انطلاق التدريب.

وبعد العودة للفندق يتم إجراء تدريبات الاستشفاء تحت قيادة صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ومساعديه محمد محمود وأحمد شوقي.

وفاز منتخب مصر على زامبيا ذهابا بهدفين دون رد.