قائمة بيراميدز - السعيد على رأس مجموعة شابة لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

يقود عبد الله السعيد اختيارات جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز في مواجهة إنبي في ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت القائمة تواصل غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة، وانضمام عددا من اللاعبين الشباب لتعويض غياب الدوليين في منتخبي مصر الأول والأولمبي.

ويضم منتخب مصر الأول كل من: أحمد الشناوي – أسامة جلال – علي جبر – محمد حمدي – مصطفى فتحي.

فيما سافر كل من: إبراهيم عادل ومحمود صابر لـ زامبيا لخوض إياب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

ويغيب عن القائمة أيضا شريف إكرامي ومحمود عبد العاطي وإسلام عيسى وفاخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف وأحمد سامي.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ - يوسف شعبان بسطاوي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي.

خط الوسط: محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - محمود العربي "أوكا" - سيف عزت - إبراهيم شتا.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود جمال.

وتأهلت أندية: حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا والمصري وفيوتشر لربع النهائي.

فيما تُحسم هوية الفريقان المتبقيان عند إقامة مباراتي: بيراميدز وإنبي، والزمالك والبنك الأهلي.