الأولى لكلا الفريقين.. مصطفى عثمان حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة

الأحد، 26 مارس 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

مصطفى عثمان حكم مباراة سموحة والداخلية

يدير مصطفى عثمان مباراة الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في التاسعة والربع مساءً الأحد على استاد المقاولون العرب.

ويعاون مصطفى كل من: محمد مجدي سليمان ومحمد الزناري.

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ويتواجد أحمد ناجي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من عمرو الشناوي ومحمد عزازي.

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وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها عثمان لكلا الفريقين، إذ أدار 3 مباريات الموسم الحالي في الدوري.

وأشهر خلالها 12 بطاقة صفراء واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وتأهلت أندية: حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا والمصري وفيوتشر لربع النهائي.

فيما تُحسم هوية الفريقان المتبقيان عند إقامة مباراتي: بيراميدز وإنبي، والزمالك والبنك الأهلي.

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