5 من 5.. فولكروج يقود ألمانيا لفوز ودي على بيرو

حقق منتخب ألمانيا الفوز على بيرو بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب ميوا أرينا.

سجل ثنائية ألمانيا نيكلاس فولكروج.

المباراة كانت هي الدولية الخامسة لفولكروج بقميص منتخب ألمانيا وخلالهم تمكن من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفا.

تقدم فولكروج بالهدف الأول لألمانيا في الدقيقة الـ 12 مستغلا توغل رائع من كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 33 أضاف فولكروج الهدف الثاني بعد عرضية أرضية رائعة من ماريوس وولف ليضع الكرة مباشرة في المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 68 أهدار كاي هافيرتز لركلة جزاء ارتدت من القائم.

وسيلعب منتخب ألمانيا مباراة ودية أخرى ضد بلجيكا يوم الثلاثائ 28 مارس.

ولا يشارك منتخب ألمانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 لضمانه المشاركة باعتباره منظم البطولة.