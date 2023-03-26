تصفيات يورو 2024 - ويلز تصدم كرواتيا.. وتركيا إلى الصدارة بالفوز على أرمينيا

الأحد، 26 مارس 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

كرواتيا × ويلز

تعادل منتخب ويلز مع مضيفه منتخب كرواتيا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024.

شهدت المباراة مشاركة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر وماتيو كوفاسيتش نجم تشيلسي.

تقدم أندري كراماريتش منتخب كرواتيا في الدقيقة 28.

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وفي الدقيقة 93 انتزع ناثان برودهيد تعادلا قاتلا.

وفي المجموعة ذاتها تغلب منتخب تركيا على مضيفه أرمينيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل منتخب تركيا جميع أهداف المباراة، حيث تقدم منتخب أرمينيا بهدف عكسي سجله أوزان كاباك مدافع ليفربول السابق في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 35 تعادل أوركون كوكو، ثم سجل كريم أكتورك أوجلو الهدف الثاني في الدقيقة 64.

بذلك يتصدر منتخب تركيا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه ويلز وكرواتيا بنقطة لكل منهما، فيما لم يلعب منتخب لاتفيا بعد.

كرواتيا ويلز تصفيات يورو 2024
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