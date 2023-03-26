فلسطين تفوز بظهور ثنائي الدوري المصري.. وكوبر يعيد الانتصارات لـ سوريا في مباراته الأولى

الأحد، 26 مارس 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

فلسطين - البحرين

انتصر منتخب فلسطين على البحرين بنتيجة 2-1 وديا، وتفوق منتخب سوريا على نظيره التايلاندي بنتيجة 3-1 في ظهور أول لـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق لـ منتخب مصر.

وتفوق منتخب فلسطين على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

المباراة شهدت مشاركة محمد صالح مدافع الاتحاد ومحمود وادي مهاجم طلائع الجيش في التشكيل الأساسي للفدائيين.

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وأهدر مهدي عبد الجبار ركلة جزاء في الدقيقة 40 لصالح البحرين.

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منتخب فلسطين رد في الشوط الثاني بهدفي ميلاد تيرمانيني وإسلام البطران في الدقيقتين 51 و61.

وسجل القائد سيد ضياء هدف تقليص الفارق للبحرين قبل 10 دقائق على النهاية.

فوز فلسطين عزز تفوقهم على البحرين، إذ لم يخسروا ضدهم في آخر 3 مباريات منذ 2017.

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ففاز الفدائيون مرتين وتعادلا مرة وحيدة.

ويعود الفوز الأخير لـ البحرين على فلسطين لعام 2012 أي منذ 11 عاما.

وفي مباراة ودية أقيمت في الإمارات انتصر منتخب سوريا على تايلاند وديا بنتيجة 3-1.

الاختبار الأول لـ هيكتور كوبر المدير الفني لـ مصر السابق رفقة معاونيه محمود فايز وعصام الحضري.

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وبذلك حقق منتخب سوريا فوزه الأول منذ الانتصار على طاجيكستان وديا في يونيو 2022.

منذ ذلك الحين خسر 7 مباريات ودية قبل أن يحقق فوزه الأول.

وتقدم نسور قاسيون بهدف أول عن طريق عمر السومة، وتعادل مويانتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لتايلاند.

في الشوط الثاني سجل عمر خربين الثاني لسوريا من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وعزز محمد الحلاق النتيجة في الدقيقة 84.

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وفي نفس الإطار الودي تعادل منتخب الإمارات سلبيا مع مضيفه طاجكيستان.

فلسطين سوريا البحرين هيكتور كوبر عصام الحضري
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