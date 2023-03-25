تصفيات يورو 2024 - الاختبار الأول لـ دي لا فوينتي.. إسبانيا تبدأ المشوار بثلاثية في النرويج

افتتح منتخب إسبانيا مبارياته في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 بالفوز على النرويج بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب لا روساليدا في إسبانيا.

سجل ثلاثية إسبانيا كل من داني أولمو وخوسيلو الذي سجل هدفين والذي شارك لأول مرة بقميص إسبانيا.

بالفوز حصل منتخب إسبانيا على الثلاث نقاط الأول ليأتي في المركز الثاني بالمجموعة خلفا لإسكتلندا بفارق الأهداف.

المباراة كانت هي الأولى لـ لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا الجديد الذي تولى تدريب المنتخب خلفا لـ لويس إنريكي.

التشكيل

بدأ منتخب إسبانيا المباراة بألفارو موراتا والذي أصبح قائد الفريق في خط الهجوم، وعاد ناتشو فيرنانديز وداني كارفاخال للتشكيل الأساسي.

تقدم منتخب إسبانيا بالهدف الأول عن طريق داني أولمو في الدقيقة الـ 12 بمتابعة لتسديدة أليخاندرو بالدي لتسكن الكرة الشباك.

وتألق كيبا أريزابالاجا في التصدي لتسديدة ساندر بيرجي في الدقيقة الـ 31.

وأهدر ياجو أسباب فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76 بعد تمريرة رائعة من البديل داني سيبايوس.

وشهدت الدقيقة الـ 81 دخول خوسيلو مهاجم إسبانيول كبديل في تشكيل إسبانيا للمرة الأولى في مسيرته.

وسجل خوسيلو أول أهدافه الدولية في الدقيقة الـ 84 برأسية مستغلا عرضية من فابيان رويز.

وبعد دقيقة واحدة أضاف خوسيلو الهدف الثالث لإسبانيا بعد ارتباك داخل منطقة جزاء النرويج.

وأصبح خوسيلو أسرع مسجل لهدفين بعد بداية مسيرته الدولية في تاريخ منتخب إسبانيا إذ استغرق 4 دقائق لتسجيل الهدفين.

وفي مباراة أخرى في نفس المجموعة حقق منتخب إسكتلندا الفوز على قبرص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة ضد إسكتلندا يوم الثلاثاء على ملعب الأخير في الجولة الثانية.

وسيحل منتخب النرويج ضيفا على جورجيا في نفس اليوم.