مباشر - المغرب (1) - (0) البرازيل.. بداية الشوط الثاني

السبت، 25 مارس 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.

لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

أخبار متعلقة:
تشكيل البرازيل - مينيزيس يدفع بـ أندري وروني لأول مرة دوليا ضد المغرب تشكيل المغرب - النصيري وزياش يقودان هجوم رابع العالم ضد البرازيل إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقر تدريبات منتخب الأرجنتين ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي

ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.

-----

استراحة

ق 29 جوووووول سفيان بوفال يتلقى تمريرة بلال الخنوس ويسجل الهدف الأول

ق 26 جوووول للبرازيل ولكن تقنية الفيديو تلغيه

ق 23 نصير مزراوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 14 روني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 10 حكيم زياش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

المغرب البرازيل المغرب والبرازيل
نرشح لكم
فلسطين تفوز بظهور ثنائي الدوري المصري.. وكوبر يعيد الانتصارات لـ سوريا في مباراته الأولى تشكيل المغرب - النصيري وزياش يقودان هجوم رابع العالم ضد البرازيل البدري: هدفي هو بناء مشروع قوي للصفاقسي.. والفريق يحتاج للكثير من التدعيمات حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي تقرير مغربي: الركراكي سيواجه البرازيل بدون مفاجآت جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا
أخر الأخبار
كرة سلة - فوز الأهلي والزمالك في الجولة الأولى.. وسموحة يعوض خسارته الأولى دقيقة | كرة سلة
كرة يد - الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة.. جدول مباريات المرحلة النهائية لـ دوري المحترفين 31 دقيقة | كرة يد
السقا: ننتظر قرارا من كاف ربما يقلب ترتيب المجموعة في الكونفدرالية 31 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يكرم صلاح بعد تسجيله هدفه الـ 50 37 دقيقة | منتخب مصر
المنتخب الأولمبي - كواليس المران الأخير ونظام الإفطار قبل مواجهة زامبيا 41 دقيقة | منتخب مصر
قائمة بيراميدز - السعيد على رأس مجموعة شابة لمواجهة إنبي في كأس الرابطة 57 دقيقة | الكرة المصرية
الأولى لكلا الفريقين.. مصطفى عثمان حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
5 من 5.. فولكروج يقود ألمانيا لفوز ودي على بيرو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 2 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 3 استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال 4 مجموعة مصر - الصدارة للفراعنة.. غينيا تسقط إثيوبيا بهدفين