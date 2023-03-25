مباشر - المغرب (1) - (0) البرازيل.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.

لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.

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استراحة

ق 29 جوووووول سفيان بوفال يتلقى تمريرة بلال الخنوس ويسجل الهدف الأول

ق 26 جوووول للبرازيل ولكن تقنية الفيديو تلغيه

ق 23 نصير مزراوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 14 روني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 10 حكيم زياش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة