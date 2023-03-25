مباشر - المغرب (1) - (0) البرازيل.. بداية الشوط الثاني
السبت، 25 مارس 2023 - 23:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.
لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.
والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.
ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.
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استراحة
ق 29 جوووووول سفيان بوفال يتلقى تمريرة بلال الخنوس ويسجل الهدف الأول
ق 26 جوووول للبرازيل ولكن تقنية الفيديو تلغيه
ق 23 نصير مزراوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 14 روني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 10 حكيم زياش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة
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