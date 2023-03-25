مباشر - المغرب (0) - (0) البرازيل.. بداية المباراة الودية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.

لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.

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بداية المباراة