مباشر - المغرب (0) - (0) البرازيل.. بداية المباراة الودية

السبت، 25 مارس 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.

لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

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ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.

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بداية المباراة

المغرب البرازيل المغرب والبرازيل
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