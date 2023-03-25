انتهت - المغرب (2) - (1) البرازيل.. فوز تاريخي
السبت، 25 مارس 2023 - 23:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.
لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.
والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.
ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.
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ق 85 يوري ألبرتو بدلا من لوكاس باكيتا
ق 79 جوووول عبد الحميد صابيري يسجل التقدم من داخل المنطقة
ق 77 وليد شديرة وعبد الصمد الزلزولي بدلا من يوسف النصيري وسفيان بوفال
ق 67 جووووول كاسيميرو يسجل التعادل.. تسديدة على حدود المنطقة تمر بين ذراع بونو
ق 64 أنتوني وفيتور روكي ورافاييل فيجا بدلا من روني ورودريجو وأندري سانتوس
ق 63 عبد الحميد صابيري وعمران لوزة بدلا من بلال الخنوس وعز الدين أوناحي
ق 52 يحيى عطية الله بدلا من أشرف حكيمي
استراحة
ق 29 جوووووول سفيان بوفال يتلقى تمريرة بلال الخنوس ويسجل الهدف الأول
ق 26 جوووول للبرازيل ولكن تقنية الفيديو تلغيه
ق 23 نصير مزراوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 14 روني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 10 حكيم زياش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة