انتهت - المغرب (2) - (1) البرازيل.. فوز تاريخي

السبت، 25 مارس 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل أمام المغرب في إطار المباريات الودية الجارية في التوقف الدولي.

لعبت البرازيل أمام المغرب مرتين، الأولى وديا عام 1997 وانتهت بفوز السيليساو 2-0.

والثانية في كأس العالم 1998 وانتهت بفوز البرازيل أيضا 3-0.

أخبار متعلقة:
تشكيل البرازيل - مينيزيس يدفع بـ أندري وروني لأول مرة دوليا ضد المغرب تشكيل المغرب - النصيري وزياش يقودان هجوم رابع العالم ضد البرازيل إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقر تدريبات منتخب الأرجنتين ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي

ويسعى أسود الأطلس لتسجيل الهدف الأول أمام الفريق الأصفر.

-----

ق 85 يوري ألبرتو بدلا من لوكاس باكيتا

ق 79 جوووول عبد الحميد صابيري يسجل التقدم من داخل المنطقة

ق 77 وليد شديرة وعبد الصمد الزلزولي بدلا من يوسف النصيري وسفيان بوفال

ق 67 جووووول كاسيميرو يسجل التعادل.. تسديدة على حدود المنطقة تمر بين ذراع بونو

ق 64 أنتوني وفيتور روكي ورافاييل فيجا بدلا من روني ورودريجو وأندري سانتوس

ق 63 عبد الحميد صابيري وعمران لوزة بدلا من بلال الخنوس وعز الدين أوناحي

ق 52 يحيى عطية الله بدلا من أشرف حكيمي

استراحة

ق 29 جوووووول سفيان بوفال يتلقى تمريرة بلال الخنوس ويسجل الهدف الأول

ق 26 جوووول للبرازيل ولكن تقنية الفيديو تلغيه

ق 23 نصير مزراوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 14 روني يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 10 حكيم زياش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

المغرب البرازيل المغرب والبرازيل
نرشح لكم
الفوز الأول عربيا والثاني إفريقيا.. المغرب يسقط البرازيل وديا البدري: وصلتني عروضا محلية قبل تولي تدريب الصفاقسي.. وأحلم بالعودة لمنتخب مصر فلسطين تفوز بظهور ثنائي الدوري المصري.. وكوبر يعيد الانتصارات لـ سوريا في مباراته الأولى تشكيل المغرب - النصيري وزياش يقودان هجوم رابع العالم ضد البرازيل البدري: هدفي هو بناء مشروع قوي للصفاقسي.. والفريق يحتاج للكثير من التدعيمات حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي تقرير مغربي: الركراكي سيواجه البرازيل بدون مفاجآت جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - الاكتفاء بتدريبات بدنية قبل السفر لـ مالاوي 4 دقيقة | منتخب مصر
الفوز الأول عربيا والثاني إفريقيا.. المغرب يسقط البرازيل وديا 7 دقيقة | الوطن العربي
بسبب لاعب موقوف.. في الجول يكشف تفاصيل شكوى فيوتشر لـ كاف 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - تاكيس الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك.. والخيار الآخر ليس مصريا 25 دقيقة | الدوري المصري
مدير الأهلي يوضح بوابات الدخول للجماهير في مباراة الهلال 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالد جلال: إذا توليت مهمة الزمالك سأقاتل من أجل النجاح 36 دقيقة | الدوري المصري
البدري: وصلتني عروضا محلية قبل تولي تدريب الصفاقسي.. وأحلم بالعودة لمنتخب مصر 51 دقيقة | الوطن العربي
مرموش: أصبح لـ منتخب مصر شكلا في الملعب.. وأتعلم من صلاح وتريزيجيه 56 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 2 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 3 مجموعة مصر - الصدارة للفراعنة.. غينيا تسقط إثيوبيا بهدفين 4 استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال