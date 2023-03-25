كأس ركلات الترجيح؟ فيوتشر يدافع عن لقبه بالفوز على طلائع الجيش في الرابطة

دافع فيوتشر عن لقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة بالفوز بركلات الترجيح على طلائع الجيش في خامس مباريات دور الـ 16.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وحسمتها ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 لصالح حامل اللقب.

وخلال 8 مباريات بالنسخة الحالية من كأس الرابطة انتهت 7 منها بركلات الترجيح.

ومنذ إقامة البطولة في النسخة الماضية وبدءا من الأدوار الإقصائية انتهت 9 مباريات من 11 بركلات الترجيح.

وسيلتقي فيوتشر في دور الـ 8 مع حرس الحدود، في مباراة لم يتحدد موعدها بعد.

وبذلك تأهلت أندية: حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا والمصري وفيوتشر لربع النهائي.

فيما تُحسم هوية الفريقان المتبقيان عند إقامة مباراتي: بيراميدز وإنبي، والزمالك والبنك الأهلي.

ثاني مواجهات دور الثمانية✅ فيوتشر يواجه حرس الحدود ⚡#كأس_الرابطة pic.twitter.com/tigTrc0VkY — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2023

التشكيل

قاد الثنائي عمر السعيد وأحمد عاطف هجوم فيوتشر

في المقابل اعتمد عماد النحاس المدير الفني لـ طلائع الجيش على ثلاثية هجومية مكونة من: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير.

وحرَس عرين فيوتشر محمود حمدي، فيما بدأ محمد شعبان في مرمى طلائع الجيش.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق تصويبة من على حدود منطقة الجزاء من ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر تصدى لها محمد شعبان.

ظلت المباراة هادئة وسط سيطرة من فيوتشر على الكرة.

وعاد ناصر ماهر بتسديدة قوية تألق شعبان في إبعادها لركنية في الدقيقة 32.

ورد محمود حمدي حارس فيوتشر بالتألق في التصدي لتسديدة كريم طارق في الدقيقة 37.

وتصدى حمدي مجددا لتسديدة قوية من أحمد سمير من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني ظل فيوتشر مستحوذا وحاول علي ماهر تنشيط أداء فريقه بإشراك محمد رضا وجوزيف نجويم بدلا من عمر السعيد وطارق طه على الترتيب في الدقيقة 54.

ظل الاستحواذ دون خطورة وسط تراجع لطلائع الجيش.

وفي الدقيقة 72 شارك هشام عادل بدلا من أيمن الصفاقسي، في المقابل شارك محمد شريف ومصطفى الخواجة بدلا من كريم طارق وأحمد سمير لتنشيط هجوم طلائع الجيش.

في الدقيقة 86 تألق محمد شعبان وتصدى لتسديدة رائعة من ناصر ماهر.

وفي الدقيقة 89 مرت تسديدة إسلام محارب مرت بجوار القائم الأيسر.

ثم ردت عارضة فيوتشر تسديدة قوية من مصطفى الخواجة من خارج منطقة الجزاء.

لم تسفر الدقائق الأخيرة سوى عن بطاقات صفراء لسوء السلوك في كلا الفريقين لينتهي اللقاء سلبيا ومنه إلى ركلات الترجيح.

ركلات المعاناة

تصدت العارضة لركلة مروان محسن، فرد عليه خالد سطوحي بتسديدة في مدرجات ملعب بتروسبورت.

سجل ناصر ماهر تسديدته في الشباك مسجلا الأولى لفيوتشر وتألق حمدي وتصدى لتسديدة مصطفى الخواجة.

محمد شعبان رد على حمدي وتصدى لتسديدة باسم علي، ومن ثم سجل محمد شريف حتحوت ركلة طلائع الجيش الثالثة ليُعدّل النتيجة.

محمد رضا سجل ركلة فيوتشر الرابعة، في المقابل أهدر حسن مجدي برعونة تسديدته بجوار القائم.

واستغل هشام عادل الركلة الأخيرة لـ فيوتشر وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك معلنا تأهل فيوتشر بالفوز 3-1 بركلات الترجيح بعد 90 دقيقة سلبية.