تشكيل البرازيل - مينيزيس يدفع بـ أندري وروني لأول مرة دوليا ضد المغرب

فضّل رامون مينيزيس المدير الفني لـ منتخب البرازيل الدفع بثنائي يلعب مباراته الدولية الأولى في مواجهة المغرب الودية.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على نظيره المغربي رابع العالم على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

ويبدأ أندري سانتوس قائد منتخب الشباب وأفضل لاعب في كأس أمريكا الجنوبية 2023 أول مباراة رسمية له، وكذلك روني مهاجم بالميراس البرازيلي.

وسيرتدي كاسيميرو شارة القيادة لمنتخب البرازيل لأول مرة منذ يناير 2022.

وجاء تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: إيمرسون رويال – إيدير ميليتاو – روجر إيبانيز – أليكس تيليس

الهجوم: كاسيميرو – أندري سانتوس – لوكاس باكيتا

الهجوم: رودريجو جوس – روني – فينيسيوس جونيور

ويجلس على دكة البدلاء: إيدرسون – مياكيل – جيلسون بريمير – يوري ألبرتو – أرتور – روبرت رينان – رينان لودي – أندري – جواو جوميش – فيتور روكي – رافائيل فيجيا – أنتوني.

وستكون تلك المواجهة الثالثة بين المغرب والبرازيل، فجاءت الأولى في 1997 وديا وانتهت بفوز البرازيل 2-0.

ثم التقيا مجددا في 1998 بكأس العالم وفازت السامبا بنتيجة 3-0.