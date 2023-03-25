تشكيل المغرب - النصيري وزياش يقودان هجوم رابع العالم ضد البرازيل

يقود حكيم زياش ويوسف النصيري هجوم المغرب للمواجهة التي ستجنعه بعد قليل ضد البرازيل.

ويلعب منتخب المغرب في مباراة ودية ضد البرازيل على ملعب ابن بطوطة بطنجة.

وجاء سفيان بوفال وعمران لوزة في التشكيل الأساسي الذي أعلنه وليد الركراكي مدرب المغرب.

المباراة هي الاولى للمغرب بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2018.

وجاء تشكيل المغرب بالكامل كالتالي:

الحارس: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي.

الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - عمران لوزة.

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.