كلاسيكو السيدات - على خطى الرجال.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من حسم الدوري

السبت، 25 مارس 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

برشلونة - سيدات

تغلب فريق برشلونة للكرة النسائية على ضيفه ريال مدريد بهدف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني للسيدات.

سجلت الظهيرة اليسرى فريدولينا رولفو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 69 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة حتى الآن: 23 انتصارا من 23 مباراة.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بعد 18 انتصارا وتعادلين و3 هزائم.

بذلك تبتعد نساء الفريق الكتالوني بفارق 13 نقطة قبل 7 أسابيع من نهاية المسابقة.

ويحتاج برشلونة لـ 8 نقاط فقط حتى يحسم اللقب.

برشلونة هو الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني للكرة النسائية، حيث توج به 7 مرات واحتل وصافته 4 مرات.

أقرب الملاحقين هو أتلتيك بلباو بـ 5 ألقاب، ثم أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو بـ 3 ألقاب.

ويبحث برشلونة عن لقبه الثامن عموما، والرابع على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

بينما احتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني للسيدات مرة واحدة، فهو فريق حديث التكوين دشنه النادي الملكي عام 2020.

على الجانب الآخر انتصر برشلونة في كلاسيكو الرجال بنتيجة 2-1 قبل التوقف الدولي وتحديدا يوم 19 مارس، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة.

الفريق الكتالوني ابتعد عن ريال مدريد بفارق 12 نقطة، قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

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