منتخب مصر الأولمبي بزيه التقليدي ضد زامبيا في تصفيات إفريقيا تحت 23 عاما

السبت، 25 مارس 2023 - 22:37

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر الأولمبي

يرتدي منتخب مصر الأولمبي القميص الأحمر في مواجهة زامبيا في إياب الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتقام المباراة غدا الأحد بمدينة نيدولا في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانتصر منتخب مصر ذهابا بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

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وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الزامبي عن ارتداء المنتخب المصري الزي التقليدي: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء. بينما يرتدى الحارس اللون الأصفر كاملا.

في المقابل يرتدى زامبيا الزي البرتقالي ويكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الأزرق كاملا.

حضر الاجتماع الفني كل من: محمود حرب المدير الإداري وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعيد سليمان مسئول المهمات.

الفائز بالمواجهة سيتأهل لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا في ملحق الأولمبياد.

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