البدري: هدفي هو بناء مشروع قوي للصفاقسي.. والفريق يحتاج للكثير من التدعيمات

السبت، 25 مارس 2023 - 22:07

كتب : FilGoal

حسام البدري

شدد حسام البدري مدرب الصفافسي التونسي الجديد على رغبته في تكوين مشروع لإعادة الفريق لمكانته كمنافس قوي على الألقاء.

أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع حسام البدري لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة

وقال البدري في حوار مع قناة النادي على يوتيوب: "أتشرف بوجودي في نادي الصفاقسي وبإذن الله أتمنى أن أكون موفقا معه وأن نحقق أهداف الجماهير".

أخبار متعلقة:
كرة يد - تبدأ 30 مارس.. مواعيد المرحلة النهائية لدوري المحترفين 50 جنيها للدرجة الثالثة.. الأهلي يعتمد أسعار تذاكر مباراة الهلال في دوري الأبطال

وواصل "الاتفاق مع أي ناد يكون عن طريق مفاوضات وبالنسبة لي المفاوضات شيء هام لقوام الفريق وحجمه وشعبيته وأهدافه أيضا لأنني اعتقد أنني محظوظ لأن مسيرتي بالكامل كانت مع أندية كبيرة ولها أهداف".

وأكمل "كان هذا هو الجزء الأول من المفاوضات لأنني أعرف أن الصفاقسي يمر بمرحلة جديدة ومر بفترة من التعثر على الرغم من قيمة النادي الكبيرة وكانت الفترة السابقة صعبة".

وشدد "الصفاقسي يحتاج إلى تدعيم ولديه أحلام كبيرة ولكنها تحتاج إلى فريق تحقق تلك الأهداف وكان يجب أن أتأكد من نية الإدارة لتدعيم الفريق أثناء المفاوضات وفي نفس الوقت لدينا القوام الذي من الممكن أن نبني عليه".

وأردف "النصف الثاني من المفاوضات مع الصفاقسي كان حول الجهاز المعاون الذي سيكون معي والماديات أيضا ولكنها لم تشكل أهمية كبيرة وفي النهاية تم التوصل لاتفاق على جميع النقاط".

وضاف "أصعب شيء على المدرب هو تولي المسؤولية من نصف الموسم واجتمعت مع الجهاز الفني بالكامل وأخبرتهم بصعوبة الأمر وأهمية المباريات المقبلة واتفقنا مع الإدارة على وجود مشروع حتى لو حدثت بعض الأخطاء في الخطوات الأولى لأننا سنتعرف على الفريق ولا يمكننا حتى التدعيم في وسط الموسم".

وأوضح "الهدف الأساسي هو بناء المشروع الذي اتفقنا عليه مع الإدارة وتكوين هيكل قوي للفريق وبالتالي تحقيق طموحات النادي".

وشدد "أعرف قوة وحجم جماهير الصفاقسي لأنني واجهته في أكثر من مرة وهم دائما يطمحون للألقاب والبطولات وفي نفس الوقت أقول لهم إننا في طريقنا لتكوين مشروع للمستقبل ولكن الأمر صعب في البداية ولكن نأمل لتحقيق أهداف الفريق وأن تحتوي الخطوات على بعض النجاحات في البطولة العربية والدوري التونسي ليعود الفريق للمنافسة ونبني فريق جديد للصفاقسي".

وأتم "أتواجد في الصفاقسي برفقة حسن مصطفى كمساعد وهادي محمد لتحليل الأداء من مصر وسنقيم مع مجلس الإدارة لاختيار باقي العناصر المميزين من تونس لنكمل المشوار سويا ولكن أطلب منهم بذل مجهودا كبيرا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سفر حسام البدري إلى تونس لعقد اجتماع أخير مع رئيس النادي وتوقيع العقود.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.

الصفاقسي التونسي حسام البدري
نرشح لكم
حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي تقرير مغربي: الركراكي سيواجه البرازيل بدون مفاجآت جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا مؤتمر الركراكي: مباراة البرازيل فرصة لإثبات قدراتنا.. ولن أخاطر بحكيمي تقرير مغربي: حكيمي جاهز لقيادة أسود أطلس أمام البرازيل منتخب السعودية يخسر من فنزويلا بثنائية في ظهوره الأول بعد كأس العالم
أخر الأخبار
البدري: هدفي هو بناء مشروع قوي للصفاقسي.. والفريق يحتاج للكثير من التدعيمات 17 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - تبدأ 30 مارس.. مواعيد المرحلة النهائية لدوري المحترفين 33 دقيقة | كرة يد
مباشر تصفيات يورو 2024 - إسبانيا (1)-(0) النرويج.. كيبا يتألق 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
50 جنيها للدرجة الثالثة.. الأهلي يعتمد أسعار تذاكر مباراة الهلال في دوري الأبطال 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس الرابطة - فيوتشر (0) (0) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - ثنائي هجومي لـ فيوتشر.. وخالد قمر يقود طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
تشكيل كرواتيا - مودريتش يقود ثلاثي الوسط التاريخي لمواجة ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - موراتا يقود إسبانيا.. وسورلوث يعوض غياب هالاند في النرويج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 2 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 3 دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي 4 استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال