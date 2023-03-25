البدري: هدفي هو بناء مشروع قوي للصفاقسي.. والفريق يحتاج للكثير من التدعيمات

شدد حسام البدري مدرب الصفافسي التونسي الجديد على رغبته في تكوين مشروع لإعادة الفريق لمكانته كمنافس قوي على الألقاء.

أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع حسام البدري لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة

وقال البدري في حوار مع قناة النادي على يوتيوب: "أتشرف بوجودي في نادي الصفاقسي وبإذن الله أتمنى أن أكون موفقا معه وأن نحقق أهداف الجماهير".

وواصل "الاتفاق مع أي ناد يكون عن طريق مفاوضات وبالنسبة لي المفاوضات شيء هام لقوام الفريق وحجمه وشعبيته وأهدافه أيضا لأنني اعتقد أنني محظوظ لأن مسيرتي بالكامل كانت مع أندية كبيرة ولها أهداف".

وأكمل "كان هذا هو الجزء الأول من المفاوضات لأنني أعرف أن الصفاقسي يمر بمرحلة جديدة ومر بفترة من التعثر على الرغم من قيمة النادي الكبيرة وكانت الفترة السابقة صعبة".

وشدد "الصفاقسي يحتاج إلى تدعيم ولديه أحلام كبيرة ولكنها تحتاج إلى فريق تحقق تلك الأهداف وكان يجب أن أتأكد من نية الإدارة لتدعيم الفريق أثناء المفاوضات وفي نفس الوقت لدينا القوام الذي من الممكن أن نبني عليه".

وأردف "النصف الثاني من المفاوضات مع الصفاقسي كان حول الجهاز المعاون الذي سيكون معي والماديات أيضا ولكنها لم تشكل أهمية كبيرة وفي النهاية تم التوصل لاتفاق على جميع النقاط".

وضاف "أصعب شيء على المدرب هو تولي المسؤولية من نصف الموسم واجتمعت مع الجهاز الفني بالكامل وأخبرتهم بصعوبة الأمر وأهمية المباريات المقبلة واتفقنا مع الإدارة على وجود مشروع حتى لو حدثت بعض الأخطاء في الخطوات الأولى لأننا سنتعرف على الفريق ولا يمكننا حتى التدعيم في وسط الموسم".

وأوضح "الهدف الأساسي هو بناء المشروع الذي اتفقنا عليه مع الإدارة وتكوين هيكل قوي للفريق وبالتالي تحقيق طموحات النادي".

وشدد "أعرف قوة وحجم جماهير الصفاقسي لأنني واجهته في أكثر من مرة وهم دائما يطمحون للألقاب والبطولات وفي نفس الوقت أقول لهم إننا في طريقنا لتكوين مشروع للمستقبل ولكن الأمر صعب في البداية ولكن نأمل لتحقيق أهداف الفريق وأن تحتوي الخطوات على بعض النجاحات في البطولة العربية والدوري التونسي ليعود الفريق للمنافسة ونبني فريق جديد للصفاقسي".

وأتم "أتواجد في الصفاقسي برفقة حسن مصطفى كمساعد وهادي محمد لتحليل الأداء من مصر وسنقيم مع مجلس الإدارة لاختيار باقي العناصر المميزين من تونس لنكمل المشوار سويا ولكن أطلب منهم بذل مجهودا كبيرا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سفر حسام البدري إلى تونس لعقد اجتماع أخير مع رئيس النادي وتوقيع العقود.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.