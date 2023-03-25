كرة يد - تبدأ 30 مارس.. مواعيد المرحلة النهائية لدوري المحترفين

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة المرحلة الثالثة والنهائية من دوري المحترفين (رجال) بداية من 30 مارس.

وتُلعب الجولة الأخيرة يوم 7 أبريل.

ويتواجد الزمالك والأهلي وسبورتنج والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسموحة في المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة الختامية من دور واحد بين الفرق الستة بين 30 مارس و7 أبريل.

ونال الزمالك صدارة الترتيب الفعلي للمرحلة الثانية برصيد 27 نقطة، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الأهلي.

الفرق ستصطحب معها نقاط الإجمالي، وهي مجموع النقاط المعنية من المرحلة الثانية ويضاف إليها النقاط الاعتبارية لمرتبط 2002 و2004.

مواعيد الجولات:

الجولة الأولى: 30 مارس

الجولة الثانية: 31 مارس

الجولة الثالثة: 5 أبريل

الجولة الرابعة: 6 أبريل

الجولة الأخيرة: 6 أبريل

الترتيب الإجمالي بإضافة النقاط المعنية من المرحلة الثانية ومرتبط 2002 و2004:

1= الزمالك 14.5 نقطة

1= الأهلي 14.5 نقطة

3- سبورتنج 9.5 نقاط

4- البنك الأهلي 8 نقاط

5- طلائع الجيش 8 نقاط

6- سموحة 6.5 نقاط

*من هذه المرحلة، الفوز يساوي 3 نقاط، والتعادل يساوي نقطتين، والخسارة تساوي نقطة واحدة.