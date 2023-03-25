انتهت تصفيات يورو 2024 - إسبانيا (3)-(0) النرويج
السبت، 25 مارس 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا والنرويج في الجولة الاولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
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نهاية المباراة
ق85. جوووول الثالث لإسبانيا عن طريق خوسيلو بعد دقيقة واحدة.
ق84. جوووول الثاني لإسبانيا عن طريق خوسيلو برأسية بعد عرضية من فابيان رويز.
ق76. أسباس يهدر أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من داني سيبايوس.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31. كيبا يتألق في التصدي لتسديدة من ساندر بيرجي.
ق12. جوووول أول لإسبانيا عن طريق داني أولمو الذي تابع تسديدة أليخاندرو بالدي لتسكن الكرة الشباك.
بداية المباراة
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