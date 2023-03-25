مباشر تصفيات يورو 2024 - إسبانيا (1)-(0) النرويج.. الشوط الثاني
السبت، 25 مارس 2023 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إسبانيا والنرويج في الجولة الاولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31. كيبا يتألق في التصدي لتسديدة من ساندر بيرجي.
ق12. جوووول أول لإسبانيا عن طريق داني أولمو الذي تابع تسديدة أليخاندرو بالدي لتسكن الكرة الشباك.
بداية المباراة
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