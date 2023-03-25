انتهت كأس الرابطة - فيوتشر (0) (3-1) (0) طلائع الجيش.. الدفاع عن اللقب مستمر

السبت، 25 مارس 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

محمد فاروق - طلائع الجيش - فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتبدأ المباراة على ملعب بتروسبورت، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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هشام عادل يسجل الركلة الأخيرة ويقود فيوتشر لربع النهائي

محمد رضا يسجل في الشباك.

محمد حتحوت يسدد في الشباك

محمد شعبان يتصدى لتسديدة باسم علي

محمود الخواجة يسدد ومحمود حمدي يتصدى

ناصر ماهر يسجل على يمين الحارس في الشباك

خالد سطوحي يهدر خارج المرمى تماما

مروان محسن يسدد والعارضة تتصدى

إلى ركلات الترجيح

ق 90: العارضة تمنع تسديدة مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش

ق 55: محمود حمدي يتصدى لتسديدة إسلام محارب من على حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تسديدة جديدة من ناصر ماهر يتألق محمد شعبان ويبعدها لركنية

ق 11: تسديدة من ناصر ماهر يبعدها الحارس لركنية.

بداية اللقاء

طلائع الجيش كأس الرابطة فيوتشر
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