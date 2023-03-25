التشكيل - ثنائي هجومي لـ فيوتشر.. وخالد قمر يقود طلائع الجيش

يقود الثنائي عمر السعيد وأحمد عاطف هجوم فيوتشر في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة أمام طلائع الجيش.

في المقابل يعتمد عماد النحاس المدير الفني لـ طلائع الجيش على ثلاثية هجومية مكونة من: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير.

ويحرس عرين فيوتشر محمود حمدي، فيما يبدأ محمود شعبان في مرمى طلائع الجيش.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه

الوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي

الهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف

على دكة البدلاء: أحمد يحيى - هشام عادل – مروان محسن – جوزيف جوناثان – مصطفى البدري – محمود شعبان – محمد رضا – محمد عبد السلام – مصطفى أشرف.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – خالد سطوحي

الوسط: أحمد متعب – فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد عبد الرحمن

الهجوم: كريم طارق – خالد قمر – أحمد سمير

وعلى دكة البدلاء: عمرو رضوان – محمد شريف حتحوت – مصطفى الخواجة – حسن مجدي – محمد دياب – علي حمدي – مروان محمد – محمود وحيد – بول جوليوس.

وحسمت أندية حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا تأهلها للدور المقبل من المسابقة وجميعهم بركلات الترجيح.

فيما حجز المصري بطاقة تأهله للدور المقبل أيضا بعد إعلان الأهلي انسحابه من المشاركة في البطولة.