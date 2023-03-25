تشكيل كرواتيا - مودريتش يقود ثلاثي الوسط التاريخي لمواجة ويلز

أعلن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ويلز.

ويلعب منتخب كرواتيا مع ويلز في الجولة الألى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 على ملعب الأول.

ويقود لوكا مودريتش ثلاثي الوسط التاريخي بجوار مارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش الذي قاد كرواتيا للحصول على ميداليتان في كأس العالم.

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

الحارس: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوسيب يورانوفيتش - جوسيب سوتالو - يوشكو جفارديول - بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - مايتو كوفاسيتش.

الهجوم: أندري كراماريتش - ماركو ليفايا - إيفان بيريسيتش.

ويقع منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة بجوار كل من تركيا ولاتفيا وويلز وأرمينيا.