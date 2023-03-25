التشكيل - موراتا يقود إسبانيا.. وسورلوث يعوض غياب هالاند في النرويج

يقود ألفارو موراتا هجوم إسبانيا في تشكيل لويس دي لا فونتي الأول في إطار تصفيات يورو 2024 ضد النرويج.

وتولى دي لا فونتي قيادة منتخب إسبانيا خلفا لـ لويس إنريكي عقب نهاية مشوار اللاروخا في كأس العالم 2022.

ويبدأ ألكسندر سورلوث في هجوم النرويج في ظل غياب أرلينج هالاند بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: أليخاندرو بالدي – إيمريك لابورت – ناتشو فيرنانديز – داني كاربخال

الوسط: بيدري – ميكيل مورينو

أمامهما: جافي – إياجو أسباس – داني أولمو

الهجوم: ألفارو موراتا

فيما جاء تشكيل النرويج:

حراسة المرمى: أورين نيلاند

الدفاع: ماركوس بيدرسين – ستيفان ستراندبيرج – ليو أوستيجارد – بيرجير ملينج

الوسط: فريدريك أورنسيس – باتريك بيرج – مارتن أوديجارد

الهجوم: ساندر بيرج – ألكسندر سورلوث – محمد اليونيسي

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا جورجيا وأسكتلندا وقبرص.

واستهل منتخب أسكتلندا مباريات المجموعة بالفوز 3-0 على قبرص بفضل أهداف جون مكجين وثنائية من سكوت ماكتوميناي.