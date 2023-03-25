إصابة سابقة أم في التدريبات؟ مدافع كيما أسوان يطالب بإجراء جراحة الصليبي.. والنادي يرد

السبت، 25 مارس 2023 - 19:59

كتب : رضا السنباطي

نادر السيد مدافع كيما أسوان

طالب نادر السيد مدافع كيما أسوان ناديه بإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

وقال نادر السيد في تصريحات لـFilGoal.com: "وقعت على عقود انتقالي للنادي في 30 يناير الماضي، سألت بعدها على مقدم التعاقد فأخبروني أنني سأحصل عليه بعد ثلاثة أيام فبدأت التدرب معهم".

وأضاف "تدربت لمدة 20 يوما وتواجد في قائمة مباراة الألومنيوم ولكنني تعرضت لإصابة في التدريبات بعدها".

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وتابع "طلبت وقتها الحصول على مقدم التعاقد للاطمئنان على قدمي فحصلت على سلفة 2000 جنيه من أجل الأشعة واكتشفت بعدها الإصابة بالرباط الصليبي".

وواصل "كان رد الإدارة بعدها أنني تعاقدت معهم وأنا مصاب، تعجبت بعدها من هذا الحديث وهو ما أكده المدير الفني أيضا. وتجاهلتني الإدارة بعدها لأكثر من شهر وطالبوني بعمل كشف طبي جديد وهو ما يتم عمله قبل التعاقد وليس بعده".

وأتم "أريد فقط إنقاذ مسيرتي، الإصابة تحتاج لعملية جراحية وتأهيل".

رد كيما أسوان

ومن جانبه رد كمال ذو الفقار رئيس النادي في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب تم قيده في نهاية شهر يناير أثناء تواجد عضو مجلس إدارة في القاهرة ولم يخضع للكشف الطبي نظرا لضيق الوقت">

وأضاف "بعد العودة لأسوان خلال أقل من أسبوعين طلب الذهاب الى القاهرة لإجراء أشعة وحصل على 2000 جنيه ثم أبلغ المسؤولين أنه مصاب بقطع في الرباط الصليبي".

وواصل "طلبنا عودته لأسوان لإجراء الكشف الطبي ولو ثبت إصابته في المران سنجري له العملية".

واستطرد "قمنا بإبلاغ اتحاد الكرة بأن اللاعب متغيب منذ 22 فبراير لحفظ حقنا القانوني، واللاعب لم أشاهده ولم التقي به ولم يحصل على مقدم التعاقد وهناك لاعبين تعاقدنا معهم وحصلوا على مقابل مادي ولم يحدث معهم مشكلة".

وأتم "لم نقصر مع أي لاعب والحل للموضوع هو إجراء الكشف الطبي وإثبات من طبيب الفريق بأنه مصاب في مران الفريق لإجراء العملية".

الدرجة الثانية كيما أسوان
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