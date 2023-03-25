حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع حسام البدري لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سفر حسام البدري إلى تونس لعقد اجتماع أخير مع رئيس النادي وتوقيع العقود.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

وكانت تقارير تونسية قد أفادت أن المفاوضات بين البدري والصفاقسي قد انهارت مؤخرا، لكن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.