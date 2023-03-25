حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي

السبت، 25 مارس 2023 - 17:46

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري

أعلن نادي الصفاقسي التونسي تعاقده مع حسام البدري لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن سفر حسام البدري إلى تونس لعقد اجتماع أخير مع رئيس النادي وتوقيع العقود.

وأشرف يسري بن كلحة على تدريب الصفاقسي في الفترة الماضية بشكلٍ مؤقت.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة الهلال.. ياسر إبراهيم يعود لمران الأهلي ومشاركة جزئية لمتولي ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كريستنسن مؤتمر مدرب زامبيا: يمكننا تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام مصر في هذه الحالة

وكانت تقارير تونسية قد أفادت أن المفاوضات بين البدري والصفاقسي قد انهارت مؤخرا، لكن الطرفين توصلا لاتفاق بالفعل.

البدري (63 عامًا) كانت محطته الأخيرة في وفاق سطيف الجزائري بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.

وسبق للبدري تدريب الأهلي في 3 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى توليه مهمة المريخ السوداني، وإنبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأولمبي المصري.

وقاد البدري كبار الفراعنة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021، قبل أن يعوضه كارلوس كيروش في المهمة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في المرحلة النهائية للدوري التونسي من تعادلين في مباراتين.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة أمام اتحاد بن قردان يوم 1 أبريل.

حسام البدري الصفاقسي الدوري التونسي
نرشح لكم
تقرير مغربي: الركراكي سيواجه البرازيل بدون مفاجآت جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا خبر في الجول - اجتماع حاسم يفصل البدري عن تولي مهمة الصفاقسي فنيا مؤتمر الركراكي: مباراة البرازيل فرصة لإثبات قدراتنا.. ولن أخاطر بحكيمي تقرير مغربي: حكيمي جاهز لقيادة أسود أطلس أمام البرازيل منتخب السعودية يخسر من فنزويلا بثنائية في ظهوره الأول بعد كأس العالم ركلة جزاء تونسية بين الزمالك والأهلي.. الجزيري يحصل عليها ومعلول يسجلها
أخر الأخبار
إصابة سابقة أم في التدريبات؟ مدافع كيما أسوان يطالب بإجراء جراحة الصليبي.. والنادي يرد 7 دقيقة | الكرة المصرية
إطلاق اسم ليونيل ميسي على مقدر تدريبات منتخب الأرجنتين ساعة | أمريكا
في الجول يكشف أسباب غيابات خماسي الزمالك عن مواجهة البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غيابات عديدة.. وعودة الزناري أمام البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
"سيتم اتخاذ إجراءات فورية رادعة".. بيان من وزارة الشباب لمنع التجاوزات على الساحة الرياضية 2 ساعة | الكرة المصرية
حسام البدري مدربا لـ الصفاقسي التونسي 2 ساعة | الوطن العربي
استعدادا لمواجهة الهلال.. ياسر إبراهيم يعود لمران الأهلي ومشاركة جزئية لمتولي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 2 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 3 دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي 4 استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال