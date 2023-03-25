ماجواير: لست في حاجة لإثبات نفسي.. أنا أفضل مدافع إنجليزي

السبت، 25 مارس 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

هاري ماجواير

يرى هاري ماجواير مدافع إنجلترا وقائد مانشستر يونايتد أنه أفضل مدافع إنجليزي، مشيرا إلى أنه ليس في حاجة لإثبات قدراته حاليا.

وشارك ماجواير أساسيا في فوز إنجلترا على إيطاليا بهدفين مقابل هدف واحد في تصفيات يورو 2024.

وقال هاري ماجواير في تصريحات صحفية: "عمري يقترب من 30 عاما ولكن لا ينبغي أن أحتاج إلى إثبات نفسي على هذا المستوى. لقد خضت أكثر من 50 مباراة دولية وأنا أفضل مدافع إنجليزي، لعبت ما يقرب من 200 مرة لمانشستر يونايتد وكنت قائدا للنادي لمدة ثلاث سنوات لكنني أفهم ذلك عندما تكون قائدا لمانشستر يونايتد فأنت تحت المجهر".

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وأضاف "أنا أتفهم أن اللاعبين الذين يلعبون في يونايتد يلعبون بشكل جيد ولديّ منافسة كبيرة مع مدافعين رائعين ، وهذا أمر جيد للنادي ونحفز بعضنا البعض".

وتابع "عندما ألعب أعتقد أنه في آخر 8 أو 9 لي يبدأ مع مانشستر يونايتد فزنا،لا أتذكر خسارة مباراة مع مانشستر يونايتد، لا بد أنها كانت في بداية الموسم. لا يزال تأثيرا قائما".

وواصل "لقد أثبتت نفسي مع المنتخب، ساوثجيت لديه كل قلوب الدفاع الإنجليز للاختيار بينها وكلما كنت متاحا كنت في الفريق. أنا متأكد من أنك إذا سألت لاعبين آخرين فإنهم يعرفون ما أحضره للفريق".

واستطرد "أريد أن ألعب كل مباراة مع فريقي وبلدي. أشعر أنني بحالة جيدة بما يكفي للعب على مستوى عال وقد أثبتت ذلك خلال السنوات الماضية".

وأتم "من حيث الدقائق لعبت مباراتين الأسبوع الماضي مرتين 90 دقيقة لمانشستر يونايتد. لقد بدأت الشهر الماضي أربع مباريات، مثل عدد كبير من اللاعبين في غرفة الملابس إن لم يكن أكثر".

ولعب ماجواير 24 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي بمجموع دقائق 1176 دقيقة، وتلقى خلالها ثماني بطاقات صفراء.

مانشستر يونايتد إنجلترا الدوري الإنجليزي هاري ماجواير
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