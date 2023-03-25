هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كريستنسن

السبت، 25 مارس 2023 - 16:37

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تفاصيل إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن مع منتخب بلاده.

وغادر كريستنسن مباراة الدنمارك ضد فنلندا الخميس الماضي في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بعد 17 دقيقة بسبب الإصابة.

وقال برشلونة في بيان عبر الموقع الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت يوم السبت على لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن أنه مصاب في الكاحل الأيسر. إنه غير متاح للاختيار في المباريات وعودته للملاعب ستتحدد حسب قدرته على التعافي".

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وانتقل المدافع ابن الـ26 عاما إلى صفوف برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

ولعب كريستنسن 25 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، صنع خلالها هدفا واحدا.

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري 1 إبريل قبل كلاسيكو إياب نصف نهائي الكأس أمام ريال مدريد 5 إبريل المقبل.

أندرياس كريستنسن برشلونة منتخب الدنمارك
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