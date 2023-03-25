اكتمال القوة الضاربة.. الهلال يستعيد موسى ماريجا

استعاد نادي الهلال السعودي خدمات المهاجم المالي موسى ماريجا.

موسى ماريجا النادي : الهلال الهلال

وتعرض ماريجا للإصابة خلال فوز الهلال على الدحيل القطري 7-0 ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وشارك ماريجا في تدريبات الهلال الجماعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وبذلك استعاد الهلال القوة الهجومية الضاربة بعودة النيجيري أوديون إيجالو أولا ثم سالم الدوسري وماريجا مؤخرا.

ماريجا تعرض للإصابة في العضلة الخلفية وغاب عن الهلال لمدة 3 أسابيع.

وتسبب غياب ماريجا في ضربة قوية للجهاز الفني للهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز في ظل المنافسة الشديدة على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وفقد الهلال خدمات ماريجا خلال مباريات الهلال أمام الوحدة والفتح والتعاون والاتفاق بالدوري وكذلك مواجهة الفتح بربع نهائي كأس ملك السعودية.

وخسر الهلال 5 نقاط مهمة في صراع الدوري في ظل غايب ماريجا، إذ تعادل كع الوحدة 3-3 وخسر من الفتح بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة بفارق أقل 11 نقطة عن اتحاد جدة المتصدر.

ويملك الهلال مباراتين مؤجلتين بمسابقة الدوري ويمكنه تقليص الفارق مع الاتحاد إلى 5 نقاط حال الفوز بهم.

يذكر أن ماريجا سجل هدفين وقاد الهلال للفوز على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا ومواجهة أوراوا ريد الياباني.