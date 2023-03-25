بسبب أربعة أيام.. إبراهيموفيتش ليس أكبر من شارك في تصفيات أوروبا

السبت، 25 مارس 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب السويد كبديل في الهزيمة أمام بلجيكا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات يورو 2024.

ولعب إبراهيموفيتش 17 دقيقة وهو في عمر 41 عاما وخمسة أشهر، ليتم الحديث عن تجاوزه لرقم الإيطالي دينو زوف (41 عاما وثلاثة أشهر) ويصبح أكبر من شارك في تصفيات اليورو.

ولكن قبلها بدقائق قليلة كان لي كاسيارو لاعب جبل طارق يشارك مع منتخب بلاده أمام اليونان والذي خسر بنفس النتيجة أيضا.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة فاران: سأعتزل في يونايتد أو لانس.. وأريد تجنب ما حدث للاعبين العظماء مرتجي: كولر أفضل من موسيماني.. وهذا ما قاله معلول والبعض حارب كلاتنبيرج مؤتمر توخيل: التعاطف مع ناجلزمان ليس مسؤوليتي.. وبايرن يبحث عن الفوز بكل شيء

كاسيارو من مواليد 29 سبتمبر 1981، أي أنه لعب المباراة وهو بعمر أكبر من إبراهيموفيتش (3 أكتوبر 1981) بأربعة أيام. (حسب موقع Transfermarket).

كاسيارو لعب 45 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

على الجانب الآخر، لعب إبراهيموفيتش 122 مباراة بمقيص منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 25 آخرين.

زلاتان إبراهيموفيتش السويد تصفيات أوروبا
نرشح لكم
هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كريستنسن فاران: سأعتزل في يونايتد أو لانس.. وأريد تجنب ما حدث للاعبين العظماء مؤتمر توخيل: التعاطف مع ناجلزمان ليس مسؤوليتي.. وبايرن يبحث عن الفوز بكل شيء تقرير فرنسي: ثلاثي الوسط يرحل عن سان جيرمان تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام مواعيد مباريات اليوم السبت 25-3-2023..كأس الرابطة والمغرب أمام البرازيل وتصفيات أوروبا ديشامب بعد اكتساح هولندا: شارة القيادة لن تغير مبابي تصفيات يورو 2024 – مبابي يكسر رقم بنزيمة ويقود فرنسا لفوز كاسح على هولندا
أخر الأخبار
هل يغيب عن الكلاسيكو؟ برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كريستنسن 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب زامبيا: يمكننا تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام مصر في هذه الحالة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
اكتمال القوة الضاربة.. الهلال يستعيد موسى ماريجا ساعة | السعودية
بسبب أربعة أيام.. إبراهيموفيتش ليس أكبر من شارك في تصفيات أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الركراكي سيواجه البرازيل بدون مفاجآت ساعة | الوطن العربي
تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
فاران: سأعتزل في يونايتد أو لانس.. وأريد تجنب ما حدث للاعبين العظماء ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر توخيل: التعاطف مع ناجلزمان ليس مسؤوليتي.. وبايرن يبحث عن الفوز بكل شيء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 3 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك 4 دوري أبطال إفريقيا - موقعة فاصلة بين الأهلي والهلال.. تعرف على المتأهلين إلى ربع النهائي