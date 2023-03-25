بسبب أربعة أيام.. إبراهيموفيتش ليس أكبر من شارك في تصفيات أوروبا

شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب السويد كبديل في الهزيمة أمام بلجيكا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات يورو 2024.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان السويد

ولعب إبراهيموفيتش 17 دقيقة وهو في عمر 41 عاما وخمسة أشهر، ليتم الحديث عن تجاوزه لرقم الإيطالي دينو زوف (41 عاما وثلاثة أشهر) ويصبح أكبر من شارك في تصفيات اليورو.

ولكن قبلها بدقائق قليلة كان لي كاسيارو لاعب جبل طارق يشارك مع منتخب بلاده أمام اليونان والذي خسر بنفس النتيجة أيضا.

كاسيارو من مواليد 29 سبتمبر 1981، أي أنه لعب المباراة وهو بعمر أكبر من إبراهيموفيتش (3 أكتوبر 1981) بأربعة أيام. (حسب موقع Transfermarket).

كاسيارو لعب 45 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

على الجانب الآخر، لعب إبراهيموفيتش 122 مباراة بمقيص منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 25 آخرين.