مؤتمر توخيل: التعاطف مع ناجلزمان ليس مسؤوليتي.. وبايرن يبحث عن الفوز بكل شيء

أعرب توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن حماسه الشديد قبل بداية مهمته الجديدة في تدريب العملاق الألماني.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانا رسميا، أعلن فيه رحيل يوليان ناجلزمان عن تدريب الفريق بشكل رسمي، بجانب دينو تومبولر المدرب المساعد، وبنيامين جلوخ، وخافيير زيمبرود أفراد الطاقم المعاون.

وفي نفس البيان، أعلن العملاق الألماني تعيين توماس توخيل مدربا جديدا للفريق.

وقال توخيل في مؤتمر تقديمه: "أساس الفريق هو الالتزام. هدف بايرن يتمحور حول الفوز بكل شيء، وكذلك حول الطريقة التي تفوز بها. الفريق هو واحد من أكثر الفرق موهبة وأفضلها في أوروبا. أنا حقا أتطلع لبداية العمل".

وعن مدة العقد أوضح " لا يهمني كثيرا مدة العقد، إذا كان الأمر جيدا فسنحاول تمديدها وإذا لم يشعر أي من الأشخاص على بالراحة فسيتغير ذلك، أنا كأول خطوة سأحاول زرع الثقة".

التعاطف مع ناجلزمان

وعن ناجلزمان أوضح "يمكنني أن أتعاطف مع يوليان (ناجلزمان) لأنه ناجح ومتواضع، لكنها ليست مسؤوليتي، لذلك أسمح لنفسي بالتعامل مع المهمة بترقب وقوة ، لن أسعى لإجراء محادثة مباشرة مع يوليان لأنني أقترب من المهمة بعقل متفتح".

وشدد "ناجلزمان صنع موقف به فرصة للفوز باللقب في جميع المسابقات الثلاث يجب استغلاله، بالطبع هناك أيضًا مخاطر متضمنة، لكننا نحب الضغط والتوتر".

"الدوري في إنجلترا هو بالطبع استثنائي جداً ، التحدي الأكبر في أوروبا ، بايرن لديه فريق يلعب على لقب دوري الابطال كأساسيين واحتياط".

الطاقم التدريبي

وعن طاقمه التدريبي كشف "سيكون أرنو ميشيلز وزولت اللذين يعملان معي منذ أكثر من 10 سنوات في فريقي التدريبي، نأمل في الاستعانة بأنتوني باري، الذي لا يزال حاليا متعاقدا مع تشيلسي".

وتابع "لا يوجد تحدي أكبر من اللعب ضد دورتموند كبداية ، إنها أكبر مباراة في كرة القدم الألمانية، لقد سببت ضجة كبيرة لأننا خلف المتصدر دورتموند القوي، لكن هذا لم يمنعنا من التعامل مع المهمة بحماس".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بايرن صاحب المركز الثاني.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم 11 أبريل المقبل.

توماس توخيل الموسم الحالي رفقة تشيلسي، قبل أن تتم إقالته وتعيين جراهام بوتر خلفا له.

وتوج توخيل (49 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي عام 2021، ليتم اختياره كأفضل مدرب في العالم وقتها.

وسبق لـ توخيل الفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين رفقة باريس سان جيرمان، وكذلك لقب كأس فرنسا مرة، مع خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 أمام بايرن ميونيخ.

وفي ألمانيا، سبق لـ توماس توخيل تدريب بوروسيا دورتموند الذي قدمه للكرة العالمية من 2015 حتى 2017 محققا لقب كأس ألمانيا، وذلك بعد 5 سنوات قضاها رفقة ماينز من 2009 إلى 2015.