مرتجي: كولر أفضل من موسيماني.. وهذا ما قاله معلول والبعض حارب كلاتنبيرج

السبت، 25 مارس 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

الأهلي - القطن - مارسيل كولر

يرى خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي أن فريقه لا يحتاج لإبرام الكثير من التعاقدات واصفا الفريق الحالي بالجيد ومؤكدا أن مدربه الحالي مارسيل كولر أفضل من سابقه بيتسو موسيماني.

وتحدث مرتجي عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "شخصيا أرى الأهلي فريقه جيد جدا ولديه أعلى مدير فني تعاقد معه منذ مانويل جوزيه والطاقم الفني لديه ليس له مثيل".

وأردف "موسيماني مختلف لكن أرى كولر أفضل".

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وواصل "موسيماني حقق بطولات لكن الفترة الأخيرة معه الأهلي مستواه انخفض كثيرا، بيتسو حقق الكثير من البطولات ولا ينقص أي شيء من احترامه فهو مدرب من أفضل المدربين لكن كولر مدرسة مختلفة في أشياء كثيرة".

وعن هل يحصل علي معلول على الجنسية المصرية أجاب "لا أعتقد".

وشدد "أعتبر علي معلول مصري أهلاوي درجة تالتة، قال لي لو فزنا على الهلال وتأهلنا سنفوز ببطولة إفريقيا".

ويواجه الأهلي منافسه الهلال في الأول من شهر أبريل المقبل في استاد القاهرة في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين للتأهل بدلا من الفريق السوداني لربع النهائي.

وعن رأيه في مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام السابق قال مرتجي: "كان رجل جيد وإضافة للجنة الحكام لكن ما حدث معه لا يحدث لأي شخص، حاربوه وسبوه في كل مكان".

وأتم "أرى أنه كان يسير بشكل جيد للغاية، أنا مؤمن بالحكام المصريين لكن للأسف في إحدى الفترات كنت تشعر أنهم موجهين ضد الأهلي، وهناك حكام يخافون من أشخاص بعينهم في أندية معينة للأسف".

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