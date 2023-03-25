مرتجي: الأهلي لا يحتاج حارس مرمى.. وزعلان على رمضان صبحي والسعيد

السبت، 25 مارس 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

خالد مرتجي

يرى خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي أن فريقه لا يحتاج لضم حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.

وتحدث مرتجي عبر إذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "في رأيي الشخصي الأهلي لا يحتاج لضم حارس مرمى".

وواصل "لدينا محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر وعلي لطفي ومصطفى شوبير لو حصل على فرصة سيكون جيدا وحمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي، من الحارس في مصر يجب على الأهلي أن يضمه وأفضل من الرباعي الحالي؟".

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وعن محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "كهربا في حالة مميزة وهو من اللاعبين المجتهدين والمخلصين وتحمل ما لا يتحمله أحد، وإن شاء الله تتم دفع الغرامة وكل شيء يصبح جيدا".

وبسؤاله هل يوافق على اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة العربية وكأس رابطة الأندية أجاب "موافق بنسبة 100%".

وبرر "هذا قرار المدير الفني وهو المسؤول، كأمين صندوق بالطبع أرى أن المشاركة في البطولة العربية بها الكثير من الأموال لكن المدرب هو المسؤول".

وعن هل يعود عصام الحضري للأهلي مجددا أجاب "عصام الحضري أزمته مع الأهلي انتهت في سنة 2006 -الحضري رحل في 2008- حينما ترك الأهلي بشكل غير جيد، من يرحل عن الأهلي بشكل خاطئ لن يعود مجددا".

وسُئل بعدها عن هل الأمر ذاته ينطبق على رمضان صبحي وعبد الله السعيد أجاب مرتجي "زعلان على رمضان صبحي وعبد الله سعيد ومش زعلان منهم، لا يوجد شخص أكبر من الأهلي، نزعل عليهم وليس منهم".

وأكمل "الأموال مهمة لكن هل جمهور الأهلي ليس له ثمن الـ70 أو الـ80 مليون ليس له ثمن؟ ليس هذا هو الثمن الذي تترك الجمهور من أجله، "الأهلي ميتسابش"، أنت مازلت صغيرا وسوف تكبر ومجددا "النادي الأهلي ميتسابش" هذا رأيي".

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