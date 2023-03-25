محمد مغربي: نتطلع لتكرار الفوز على زامبيا

يثق محمد مغربي لاعب منتخب مصر الأولمبي في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام زامبيا.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة زامبيا غدا الأحد فى إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال مغربي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "جئنا من القاهرة ونحن نحترم المنافس وفى الوقت نفسه نتطلع لتكرار الفوز على زامبيا".

وأضاف "لن نتأثر بأسبقية نتيجة مباراة الذهاب. أمامنا مهمة صعبة غدا ونعلم ذلك جيدا أنا وزملائي".

فيما قال تياجو كونيا المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي "نعم حققنا نتيجة طيبة فى لقاء الذهاب لكنها صفحة وأغلقناها".

وتابع "نحن الآن نفكر فى نتيجة أفضل فى العودة ، ونعلم أن مباراة الغد هى للحسم والتأهل لذلك نحن فى حالة تركيز شديد".

وكان المنتخب الأولمبي قد فاز على زامبيا بهدفين دون فى لقاء الذهاب بالقاهرة سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.