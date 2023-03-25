مؤتمر ميكالى: زامبيا منتخب عنيد.. ونتيجة الذهاب لا تعني نهاية المهمة

السبت، 25 مارس 2023 - 13:34

كتب : أحمد الخولي

روجيرو ميكالي

شدد روجيرو ميكالى مدرب منتخب مصر الأولمبي على أن مهمة فريقه أمام زامبيا لن تكون سهلة.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة زامبيا غدا الأحد فى إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال ميكالي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "زامبيا منتخب عنيد وقوى وهذا ما اتضح لنا فى لقاء الذهاب. أعتقد أن المهمة فى مباراة الغد لن تكون سهلة، ولكننى دائما ألعب مبارياتى وانا أتطلع للفوز ولاعبونا يعرفون ذلك جيدا".

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وشدد المدرب البرازيلي "فوزنا فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد لا يعني أن مهمتنا انتهت، نحن نتطلع إلى تعزيز الفوز بنتيجة إيجابية ومواصلة المسيرة نحو حلم الأولمبياد".

واختتم "فى كرة القدم لا تعتمد على نتيجة فوز في مباراة الذهاب، هكذا تعلمت، نحن فى حالة عمل لا تتوقف لحين تحقيق الهدف بشكل رسمي ، قواعد كرة القدم تفرض أمورا كثيرة فى السباق نحو تحقيق الهدف".

وكان المنتخب الأولمبي قد فاز على زامبيا بهدفين دون فى لقاء الذهاب بالقاهرة سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

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منتخب مصر الاولمبي روجيرو ميكالي
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