خالد مرتجي: الأهلي احتاج لمهاجم.. وفينجر انبهر بما قدمناه ضد ريال مدريد

يؤمن خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي أن فريقه احتاج لضم مهاجم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وتحدث مرتجي لإذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "الأهلي كان يحتاج لمهاجم؟ ممكن، نعم احتاج، ولكن ليس معنى هذا أننا لا نملك مهاجم نحن نملك أفضل مهاجمين في مصر".

وأردف "الأهلي كان يحتاج ويرغب في ضم مهاجم ولكن الانتقالات الشتوية صعبة للغاية لأنه لا يوجد فريق يرغب في ترك لاعبه في منتصف الموسم لو كان جيدا".

وأكمل "مارسيل كولر مدرب الفريق جاء في شهر سبتمبر وليس منذ فترة بعيدة والآن يحضر للانتقالات المقبلة بشكل أفضل".

وعن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قال مرتجي: "ثقتي عمياء في رئيس النادي الأهلي وتوجنا بالكثير من البطولات ونحن في الإدارة".

وأكمل "المشكلة أن الأهلي ولد ليكون رقم واحد وجمهور الأهلي سقفه مرتفع للغاية وهذا السقف حينما يصل للمطالبة بالفوز على ريال مدريد أو فلامنجو والحصول على المركز الأول أو الثاني في كأس العالم للأندية هذا يجعلك تعرف قيمة النادي الأهلي".

وأردف "كنا قريبين للتعادل مع ريال مدريد وضد فلامنجو أقرب ولولا الطرد لما تغيرت النتيجة".

وأكمل "آرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي كنت أتحدث معه بين شوطي مباراة ريال مدريد وانبهر بأداء الأهلي وإمكانيات اللاعبين".

وواصل مرتجي "في الشوط الثاني أهدرنا أكثر من فرصة ولو تعادلنا كانت الأمور اختلفت وكل ذلك رغم اختلاف ميزانية الأهلي وريال مدريد والناحية التسويقية".

وشدد "جمهور الأهلي طماع وهذا حقه وهو سبب في إسعاد الحالة المزاجية للشعب المصري".

وعن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي قال: "لم أكتشف العامري فاروق سوى تلك الدورة الحالية رغم العمل لدورتين سابقتين مع بعضنا البعض لأننا عملنا مع بعض البعض بشكل أقرب ولأن نائب الرئيس وأمين الصندوق يجب أن تكون علاقتهما وثيقة وأصبحنا على تناسق تام وتناغم".