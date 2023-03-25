تقرير فرنسي: ثلاثي الوسط يرحل عن سان جيرمان

السبت، 25 مارس 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان

حدد باريس سان جيرمان 3 أسماء من لاعبيه للرحيل عن صفوفه في الموسم المقبل.

ويسعى النادي الفرنسي لثورة تصحيح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد وداع دوري أبطال أوروبا.

وبحسب "لو سبورت 10" الفرنسي فإن باريس سان جيرمان استقر على رحيل ثلاثي خط الوسط، ريناتو سانشيز وجورجينيو فينالدوم ولياندرو باريديس.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – سعر مقترح لتذكرة الدرجة الثالثة للقاء الأهلي والهلال.. واجتماع حاسم تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام حكاية هشام صلاح صاحب "قوة أبو الدهب وإصرار أحمد فتحي".. ورهان أنقذ مسيرته جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء

وأوضحت التقارير إلى أن سان جيرمان يخطط لاستقطاب أسماء جديدة لتدعيم وسط الملعب وقرر التضحية بالثلاثي السابق ذكره.

فينالدوم انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

ولعب فينالدوم 38 مباراة مع النادي الباريسي وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم لكنه لم يقدم المتوقع منه.

وانتقل فينالدوم بداية الصيف الماضي لصفوف روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

في المقابل تعاقد سان جيرمان مع ريناتو سانشيز بداية الموسم الحالي قادما من ليل.

البرتغالي شارك مع سان جيرمان في وشارك في 20 مباراة وسجل هدفين.

فيما يلعب باريديس خلال الموسم الحالي معارا لصفوف يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

الدولي الأرجنتيني انضم لباريس سان جيرمان في يناير 2019 وخاض 117 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10 آخرين.

يذكر أن باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من بايرن ميونيخ 4-1 في مجموع المباراتين.

باريس سان جيرمان لياندرو باريديس ريناتو سانشيز
نرشح لكم
تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام مواعيد مباريات اليوم السبت 25-3-2023..كأس الرابطة والمغرب أمام البرازيل وتصفيات أوروبا ديشامب بعد اكتساح هولندا: شارة القيادة لن تغير مبابي تصفيات يورو 2024 – مبابي يكسر رقم بنزيمة ويقود فرنسا لفوز كاسح على هولندا تصفيات يورو 2024 - إبراهيموفيتش الأكبر ولوكاكو يفك العقدة بـ "هاتريك".. بلجيكا تضرب السويد بثلاثية انتهت تصفيات يورو 2024- فرنسا (4)-(0) هولندا.. بلجيكا (3)-(0) السويد.. هاتريك لوكاكو تصفيات يورو 2024 - ثلاثي هجومي يقود بلجيكا.. وإبراهيموفيتش على مقاعد بدلاء السويد تشكيل فرنسا - المباراة الأولى بقيادة مبابي.. مهدر هدف المونديال في الهجوم أمام هولندا
أخر الأخبار
خالد مرتجي: الأهلي احتاج لمهاجم.. وفينجر انبهر بما قدمناه ضد ريال مدريد دقيقة | الكرة المصرية
تقرير فرنسي: ثلاثي الوسط يرحل عن سان جيرمان 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – سعر مقترح لتذكرة الدرجة الثالثة للقاء الأهلي والهلال.. واجتماع حاسم 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
حكاية هشام صلاح صاحب "قوة أبو الدهب وإصرار أحمد فتحي".. ورهان أنقذ مسيرته ساعة | حكايات في الجول
جاريدو في مأزق قبل دربي الوداد والرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا 2 ساعة | السعودية
الدرجة الثانية – استقالة عبد اللطيف الدوماني من بروكسي 2 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (23) - (31) الزمالك