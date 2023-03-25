تقرير فرنسي: ثلاثي الوسط يرحل عن سان جيرمان

حدد باريس سان جيرمان 3 أسماء من لاعبيه للرحيل عن صفوفه في الموسم المقبل.

ويسعى النادي الفرنسي لثورة تصحيح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد وداع دوري أبطال أوروبا.

وبحسب "لو سبورت 10" الفرنسي فإن باريس سان جيرمان استقر على رحيل ثلاثي خط الوسط، ريناتو سانشيز وجورجينيو فينالدوم ولياندرو باريديس.

وأوضحت التقارير إلى أن سان جيرمان يخطط لاستقطاب أسماء جديدة لتدعيم وسط الملعب وقرر التضحية بالثلاثي السابق ذكره.

فينالدوم انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

ولعب فينالدوم 38 مباراة مع النادي الباريسي وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم لكنه لم يقدم المتوقع منه.

وانتقل فينالدوم بداية الصيف الماضي لصفوف روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

في المقابل تعاقد سان جيرمان مع ريناتو سانشيز بداية الموسم الحالي قادما من ليل.

البرتغالي شارك مع سان جيرمان في وشارك في 20 مباراة وسجل هدفين.

فيما يلعب باريديس خلال الموسم الحالي معارا لصفوف يوفنتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

الدولي الأرجنتيني انضم لباريس سان جيرمان في يناير 2019 وخاض 117 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 10 آخرين.

يذكر أن باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من بايرن ميونيخ 4-1 في مجموع المباراتين.