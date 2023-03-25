حكاية هشام صلاح صاحب "قوة أبو الدهب وإصرار أحمد فتحي".. ورهان أنقذ مسيرته

مر هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري بالعديد من المحطات خلال مسيرته إلى أن استطاع تكليلها حاليا بالوصول لمعسكر منتخب مصر الذي يواجه مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

هشام صلاح النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

فكيف بدأت مسيرة اللاعب صاحب الـ25 عاما؟

بدأ هشام صلاح مسيرته مع اتحاد الشرطة ثم بتروجت ثم المصرية للاتصالات ثم الاتحاد السكندري ثم إعارة إلى الرجاء المطروحي ثم العودة للاتحاد ثم الانضمام للمرة الأولى لمنتخب مصر.

تحدث عطية السيد المدير الفني الحالي لنادي العبور لـFilGoal.com قائلا: "بداية معرفتي بهشام كانت حينما يلعب في ناشئين بتروجت وكان يلعب كجناح وكان مميزا وبعدها رحلت أنا لنادي مصر آنذاك وأصدرت توصية بتصعيده للفريق الأول".

واستدرك "لكن للأسف تم الاستغناء عنه وتواصل هشام معي في اليوم قبل الأخير من فترة القيد".

وأردف عطية السيد "تواصلت مع هاني العقبي المدير الفني للمصرية للاتصالات آنذاك في الدرجة الثالثة وأخبرته أنني لدي لاعب رائع وطلبت منه ضمه على مسؤوليتي الشخصية وإن كان لاعب دون المستوى فسأتحمل قيمة تعاقده بشكل كامل".

وأكمل "وجدت العقبي يسألني هل لتلك الدرجة تثق فيه؟ فأجبته بأنه جوكر في الملعب".

وواصل "بعدها قدم اللاعب مستوى مميز وتم بيعه للاتحاد السكندري مقابل 800 ألف جنيه".

وأكمل "القوة البدنية لهشام تذكرني بمحمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق رغم اختلاف المراكز، وإصرار هشام يذكرني بأحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر كذلك".

ووجه عطية السيد نصيحة لهشام صلاح وقال: "كل صفحة يتم نسيانها ونفكر في الصفحة المقبلة من أجل التطور".

وبعد حديث عطية السيد كان لزاما التوجه إلى هاني العقبي مدرب المصرية للاتصالات الأسبق والذي لمع هشام تحت قيادته.

الرهان الذي أنقذ مسيرة هشام

وتحدث العقبي لـFilGoal.com قائلا: "بعد حديث العطية السيد معي وطلبه مني قيد اللاعب وافقت وشارك في أول مباراة كظهير أيمن ضد السكة الحديد بدلا من مركز صانع الألعاب، وفي هذا الموسم تألق بشكل لافت لتميزه بقوة بدنية تؤهله للعب في الدوري الممتاز رغم أننا كنا وقتها نتواجد في الدرجة الثالثة".

وأردف "مع نهاية الموسم رحل هشام صوب الاتحاد السكندري ولكنه لم يشارك مع الفريق".

وأكمل "في ذلك الوقت عينت كمدرب لنادي الرجاء في الدرجة الثانية وعلى الفور طلبت استعارة هشام وبالفعل قدم أداء مميزا مرة أخرى وعاد للاتحاد فحصل تلك المرة على الفرصة واستغلها جيدا".

وعن مميزات هشام قال العقبي: "سرعته وهو شيء نفتقده في مركز الظهير الأيمن، كما أن مشاركته في ذلك المركز مناسبة له فكل من شاركوا في مركز الظهير الأيمن في الفترة الأخيرة لم يكونوا في بداياتهم يشاركوا في هذا المركز مثل أحمد فتحي وعمر جابر وأكرم توفيق".

وواصل "اللاعب تطور سريعا بالمشاركة المستمرة مع اكتساب خبرات الدوري واستحق الانضمام للمنتخب، وأتوقع أن يحترف أو ينتقل للأهلي أو الزمالك ولكنه بالفعل يلعب في فريق كبير وهو الاتحاد".

وأتم "أشكر عطية السيد على رهانه على هشام، فلولاه ربما لم يكن ليتم قيد هشام ولابتعد عن كرة القدم".

رونالدو مثله الأعلى

وتحدث أحمد كمال سلطان وكيل هشام صلاح ومدير التعاقدات بالمصرية للاتصالات لـFilGoal.com قائلا: "عندما انضم هشام لنا في المصرية للاتصالات أخبرت الجميع أنه سيكون في الدوري المتاز خلال سنوات".

وأكمل "اجتمع معي محمد مصيلحي رئيس الاتحاد وكان يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن وأخبرته عن هشام، وفي اليوم التالي اتصل بي وليد صلاح الدين مدير الكرة آنذاك في الاتحاد وأبلغني برغبة ناديه في ضم اللاعب".

وواصل "درب الاتحاد حلمي طولان وطلعت يوسف ولكن هشام لم يحصل على الفرصة، وأخبرته بضرورة الرحيل للمشاركة مجددا وبالفعل انتقل للرجاء معارا وقدم مستوى ممي".

وأردف "عاد هشام للاتحاد تحت قيادة حسام حسن وتم اختباره وقيد في القائمة قبل يومين على إغلاق الانتقالات والآن لديه العديد من العروض".

وأتم وكيل اللاعب تصريحاته "هشام يحافظ على مستواه من حيث التغذية وفترات النوم، وهو يحب كريستيانو رونالدو للغاية ويعتبره مثله الأعلى، وهشام لديه طموحات كبيرة".

وشارك هشام في الموسم الجاري مع الاتحاد في 18 مباراة بالدوري صنع خلالهم هدفا وحيدا.