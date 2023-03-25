للمرة الأولى.. المنتخب السعودي للسيدات يدخل تصنيف فيفا

شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فياف" ظهور المنتخب السعودي للسيدات للمرة الأولى.

وكشف فيفا عن تصنيف منتخبات كرة القدم للكرة النسائية عن الثلاثة أشهر الماضية بعد آخر تصنيف صادر عنه في ديسمبر 2022.

وتواجد المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات في المركز 171 من أصل 188 منتخبات في التصنيف.

فيما جاء منتخب مصر للسيدات في المركز 89 بالتصنيف الذي تصدره منتخب أمريكا.

منتخب السعودية للسيدات تم تأسيسه في عام 2021 وخاض 9 مباريات وفاز ببطولة دولية ودية مطلع العام الحالي.

وجاء تواجد منتخب السعودية في التصنيف الدولي ليتمكن من المشاركة في البطولات المعتمدة لدي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سلم الملف النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026، وذلك إلى نظيره الاتحاد الآسيوي.

وتتنافس السعودية مع ملفات ستقدمها الأردن وأستراليا وأوزبكستان لاستضافة منافسات البطولة.