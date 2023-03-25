الدرجة الثانية – استقالة عبد اللطيف الدوماني من بروكسي

تقدم عبد اللطيف الدوماني المستشار الفني لبروكسي بالاستقالة من منصبه رسميا.

وتحدث الدوماني لـFilGoal.com قائلا: "تقدمت باستقالتي من منصبي كمستشار فني لظروف خاصة".

وأردف الدوماني في تصريحاته المقتضبة "أتمنى التوفيق للنادي فيما هو قادم".

واختتم "عملت مع الفريق لـ10 جولات وفزنا في 6 مباريات وتعادل 3 مرات وهُزمنا مرة وحيدة".

ويحتل بروكسي المركز السابع في مجموعته برصيد 34 نقطة.

فيما يتصدر طنطا المجموعة بـ43 نقطة بعد مرور 23 جولة من أصل 30.

وكانت لجنة المسابقات بالقسم الثاني قررت تأجيل مباريات الجولة 24 التي تقام عقب شهر رمضان لمدة أسبوع بدلا من إقامتها الـ26 من شهر أبريل المقبل.

وبذلك ستنطلق مباريات الجولة في الثاني من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك من أجل حصول الأندية على راحة كافية عقب نهاية شهر رمضان.

وتقرر أن تعود مباريات الجولة 24 للمجموعة الثالثة في الثاني من شهر مايو، والأولى في الرابع من مايو، والثانية في الخامس من مايو.